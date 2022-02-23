Литва направила Украине помощь на 1,8 млн евро

Литва направила Украине два пакета помощи общей стоимостью в 1,8 млн евро. В помощь входит вооружение, оборудование и средства гражданской защиты, сообщило МВД Литвы.

«Мы решили в срочном порядке оказать необходимую поддержку Украине, которая в настоящее время сталкивается с беспрецедентной российской военной агрессией. Наш оперативный ответ на объявленный запрос о помощи — важный знак поддержки и солидарности. Это первая партия помощи. Мы продолжим помогать Украине, чем сможем, потому что Украина в настоящее время является нашим собственным защитным щитом», — сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Используя Международный механизм гражданской защиты Европейского Союза, в пакет помощи Литвы Украине входит оборудование для пожаротушения и спасательных операций, а также средства связи.

Помимо этого, Литва отправляет в Украину направляется различное вооружение из резерва органов внутренних дел на 1,5 млн евро.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, в это непростое время Украина особенно нуждается в поддержке и солидарности международных партнеров. Помощь Украине уже предложили 8 стран Евросоюза: Хорватия, Словения, Франция, Ирландия, Австрия, Испания, Румыния и Швеция.



"Новая газета - Балтия"