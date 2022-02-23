Новости

2022.02.23 17:06

Литва направила Украине помощь на 1,8 млн евро

Новая газета – Балтия2022.02.23 17:06
Литва и Украина
Литва и Украина / Shutterstock.com

Литва направила Украине два пакета помощи общей стоимостью в 1,8 млн евро. В помощь входит вооружение, оборудование и средства гражданской защиты, сообщило МВД Литвы.

«Мы решили в срочном порядке оказать необходимую поддержку Украине, которая в настоящее время сталкивается с беспрецедентной российской военной агрессией. Наш оперативный ответ на объявленный запрос о помощи — важный знак поддержки и солидарности. Это первая партия помощи. Мы продолжим помогать Украине, чем сможем, потому что Украина в настоящее время является нашим собственным защитным щитом», — сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Используя Международный механизм гражданской защиты Европейского Союза, в пакет помощи Литвы Украине входит оборудование для пожаротушения и спасательных операций, а также средства связи.

Помимо этого, Литва отправляет в Украину направляется различное вооружение из резерва органов внутренних дел на 1,5 млн евро.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, в это непростое время Украина особенно нуждается в поддержке и солидарности международных партнеров. Помощь Украине уже предложили 8 стран Евросоюза: Хорватия, Словения, Франция, Ирландия, Австрия, Испания, Румыния и Швеция.

"Новая газета - Балтия"

# Литва# украино-российский конфликт
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Джо Байден
37 мин. назад

Reuters: США могут ограничить экспорт высокотехнологичных товаров в Россию

Санкции в отношении России
1 ч. назад

Глава МИД: Литва добивалась более широких санкций в отношении России

Юрий Дудь
2 ч. назад

Юрий Дудь поддержал Украину: эту власть я не выбирал, Путин - увлекшийся историей император

Римвидас Валатка
3 ч. назад

Римвидас Валатка. Почему у кремлевских воров такие грустные глаза?

А. Лукашенко и В. Путин
4 ч. назад

Александр Фридман: Как Лукашенко втянул Беларусь в военную авантюру Кремля

Российские рубли
4 ч. назад

Bloomberg сообщил о миллиардных потерях российских олигархов

„Paysera“
5 ч. назад

Литовская компания Paysera останавливает переводы в Россию

airBaltic
6 ч. назад

AirBaltic отменила ночные рейсы в Украину

Вильнюс
6 ч. назад

В Литве - 8,9 тыс. новых случаев коронавируса, 1353 человека заразились повторно

Российское телевидение
7 ч. назад

Telia не будет транслировать 25 российских каналов

„Paysera“
2022.02.23 11:56

Литовская компания Paysera останавливает переводы в Россию

Вильнюс
2022.02.23 10:17

В Литве - 8,9 тыс. новых случаев коронавируса, 1353 человека заразились повторно

Юрий Дудь
2022.02.23 15:02

Юрий Дудь поддержал Украину: эту власть я не выбирал, Путин - увлекшийся историей император

В. Путин
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.02.22 22:16
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

США вводят санкции против суверенного долга России, направят дополнительные силы в страны Балтии

Даля Грибаускайте
2022.02.22 22:01

Грибаускайте о признании ДНР и ЛНР: поднявший меч от него и пострадает

Римвидас Валатка
2022.02.23 14:03

Римвидас Валатка. Почему у кремлевских воров такие грустные глаза?

В. Зеленский и Г. Науседа
2022.02.22 21:52

Президенты Литвы и Польши в среду встретятся в Киеве с Зеленским

Российские рубли
2022.02.23 12:43

Bloomberg сообщил о миллиардных потерях российских олигархов

Владимир Путин
2022.02.23 08:27

Иван Преображенский. Мы увидим еще не один сезон "донбасской рапсодии" Путина

В. Ландсбергис и В. Адамкус
2022.02.22 17:33

Адамкус и Ландсбергис: мир находится на перепутье