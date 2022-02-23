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2022.02.23 15:02

Юрий Дудь поддержал Украину: эту власть я не выбирал, Путин - увлекшийся историей император

Радио «Cвобода»2022.02.23 15:02
Юрий Дудь
Юрий Дудь / Shutterstock.com

Журналист Юрий Дудь опубликовал пост, в котором прокомментировал действия российских властей, признавших независимость самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР", и выступил против конфликта России с Украиной.

В нём Дудь рассказал о своей первой поездке в Норвегию, где "люди оказались на холодном, вытянутом и не очень пригодном для комфортной жизни куске земли, но смогли обустроить его так, что даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие", написал журналист.

"Есть много причин, почему у них – нефть и газ и вот так, а у нас – нефть и газ и вот так вот". Большинство из этих причин, продолжает Дудь, мы снова наблюдали 21 февраля. В этот день состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности России, после которого президент Владимир Путин объявил о признании независимости сепаратистских республик на востоке Украины.

"Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает. Решения – не на то, чтобы конвертировать природные ресурсы в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а чтобы богатеть самим и подольше в управлении этих ресурсов оставаться", – написал Дудь.

Журналист назвал написанное им "банальным" и объяснил причину своей публикации тем, чтобы потом показать своим детям как письменное доказательство, что он "эту власть не выбирал, её имперский угар не поддерживал".

По словам Дудя, ему близка позиция солиста группы Animal Джаz Александра Красовицкого, у которого он брал интервью весной 2021 года. Отвечая на вопрос о своём отношении к тому, что происходит между Россией и Украиной, музыкант сказал, что испытывает бесконечные чувства стыда и вины. "С одной стороны – за то, что я не могу повлиять. С другой – за то, что это моя страна, хотя я вроде бы напрямую и не ответственен за эти вещи", – сказал Красовицкий.

"Этот ответ – очень близок к тому, что испытываю сейчас я", – отметил Дудь и добавил, что он вырос в России, Россия – его Родина, но Украине, родине родных и дому друзей, – его максимальная поддержка в эти дни.

В Санкт-Петербурге на Горсткином мосту активисты повесили баннер против войны с Украиной. Об этом сообщает Sota.

Радио "Свобода"

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