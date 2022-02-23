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2022.02.23 12:59

Александр Фридман: Как Лукашенко втянул Беларусь в военную авантюру Кремля

Александр Фридман, Deutsche Welle2022.02.23 12:59
А. Лукашенко и В. Путин
А. Лукашенко и В. Путин / AP nuotr.

В специальной колонке для DW историк Александр Фридман рассуждает о том, как Беларусь оказалась марионеткой и плацдармом для военной агрессии России против Украины, и к чему это может привести.

Историк Александр Фридман рассуждает о том, какие последствия для суверенитета Беларуси будет иметь признание Россией "ДНР" и "ЛНР", возможная война с Украиной и присутствие российских военных на белорусской территории.

Обосновывая признание независимости "ДНР" и "ЛНР" и последующий ввод российских войск в украинский Донбасс, президент России Владимир Путин представил развернутый экскурс истории Украины, который отражает в первую очередь имперские комплексы и ревизионистские устремления Кремля, а также в значительной степени повторяет тезисы опубликованной в июле 2021 года статьи "Об историческом единстве русских и украинцев".

В этой статье Путин называет белорусов, украинцев и русских одним народом, а также рассматривает Украину и Беларусь в качестве "исторических территорий" России, которые он не мыслит вне зоны российского влияния. Демократической, свободной и ориентированной на Европу Украине - как, впрочем, и Беларуси - по сути, отказывается в праве на существование.

Как Россия "подкралась" к Беларуси

С июля 2021 года Кремль значительно продвинулся в реализации своего проекта как на украинском, так и на белорусском направлении: к границам Украины был стянут оснащенный самым современным вооружением значительный воинский контингент, Россия фактически отторгла у Украины Донбасс, а украинским властям Путин открыто угрожает полномасштабной кровавой войной.

Если в случае Украины Кремль действует нахрапом, то в отношении Беларуси он ведет себя более осторожно, но не менее решительно. Он, как точно заметил российский журналист Алексей Венедиктов, "подкрадывается": утвержденные Путиным и Лукашенко в ноябре 2021 года союзные программы упрочили и без того огромную экономическую зависимость Беларуси от России, а в рамках учений "Союзная решимость-2022" в Беларусь в феврале 2022 года были введены от 30.000 до 40.000 российских солдат.

Если белорусские официальные лица в начале настаивали на том, что российские военнослужащие после завершения учений вернутся на родину, то теперь о конкретных сроках вывода российского контингента речь больше не идет. Размещение дополнительного контингента стран НАТО в Польше и в странах Балтии, а также возможное создание постоянной американской военной базы в Литве, Латвии или Эстонии делает вывод российских войск из Беларуси еще менее вероятным.

Лукашенко и Беларусь во власти Кремля

Российские войска в Беларуси – логический результат того политического курса, который избрал после сфальсифицированных выборов 2020 года и подавления массовых протестов Александр Лукашенко. Желая любой ценой сохранить репрессивный режим и личную власть, он не только превратил Беларусь в экономический и политический придаток России, но и позволил сделать ее одним из ключевых элементов внешнеполитической авантюры Кремля, которая может привести к ликвидации суверенного белорусского государства и рискует перерасти в большую войну в Европе.

Для НАТО развитие событий в Беларуси и, в частности, новость о продлении пребывания российских войск в этой стране не стала сюрпризом: в ней увидели очередное подтверждение агрессивных планов России в отношении Украины, в качестве потенциального плацдарма для реализации которых рассматривается Беларусь.

Американские и европейские издания, а также политики поспешили сделать вывод об окончательной утрате Беларусью своего суверенитета и ее постепенном переходе под внешнее управление Кремля. Доминирующую на Западе точку зрения выразил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, который не видит у режима Лукашенко "никаких признаков политической автономии" и считает белорусского правителя всего лишь "марионеткой", которая теперь полностью находится во власти Кремля.

Памятуя о трагическом исторической опыте своей страны (советская оккупация Латвии началась со ввода советских войск в октябре 1939, а закончилась аннексией в августе 1940 года), Пабрикс подчеркивает: "Мы знаем, что если российские войска войдут на какую-то территорию или в страну, они не покинут ее сами…"

Судьба Беларуси предрешена?
Ввод советских войск предрешил судьбу независимой Латвии. Предрешена ли судьба Беларуси или все-таки Пабрикс и его западные коллеги сгущают краски?

Рубрика "Беларусь. Перспективы" дает возможность белорусам высказать свое мнение на сайте DW
Череда последних событий действительно не дает особых поводов для оптимизма: в прошлую пятницу, 18 февраля, Лукашенко (скорее все-таки в шутку) заявил в Москве, что его судьбу будет решать "старший брат" Путин; в субботу он исполнил роль почетного статиста в рамках российских учений сил стратегического сдерживания, а в воскресенье министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил о продлении срока пребывания российских войск в Беларуси, обосновав это решение "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе".

Задуманный Лукашенко конституционный референдум, который призван был обновить и укрепить диктаторский режим и который как демократические силы Беларуси, так и страны Запада считают фарсом, пройдет таким образом (если он вообще состоится) в присутствии российских войск и на фоне драматической эскалации ситуации вокруг Украины. Перспективы конституционных преобразований представляются в такой ситуации весьма туманными.

Пока создается впечатление, что опытный диктатор Лукашенко осознает весь трагизм сложившейся ситуации и пытается лавировать на том минимальном пространстве, которое ему еще оставила Москва. Не желая попасть под новые (и в этот раз действительно суровые) западные санкции и полностью порвать с Киевом, он пока воздерживается от признания независимости "ЛНР" и "ДНР" и категорически отвергает возможность участия в военной операции против Украины, традиционно задабривая Кремль пророссийской, антизападной и антиукраинской риторикой.

В этот раз шансы Лукашенко выйти сухим из воды, однако, предельно малы: поведение российских властей говорит скорее о том, что Кремль не станет довольствоваться отторжением Донбасса, идет на радикальный конфликт с США и ЕС и всерьез настроен перекроить карту Восточной Европы.

На 28-м году своего правления Лукашенко привел Беларусь к краю пропасти, а участие в агрессии против Украины (добровольное или вынужденное) может стать именно тем самым последним шагом – как для самого правителя, так и, к сожалению, для Беларуси.

# Мнения# Беларусь
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