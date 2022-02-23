Науседа: отправка допконтингента США в страны Балтии отвечает серьезности ситуации

Дополнительные военные силы США укрепят безопасность стран Балтии, что соответствует серьезности ситуации, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Во вторник он приветствовал решение президента США Джо Байдена направить дополнительные войска в Литву, Латвию и Эстонию. Решение было принято в связи с тем, что Запад по-прежнему опасается крупномасштабного вторжения России в Украину.

"Это важное решение для укрепления безопасности Балтийского региона, которое соответствует серьезности ситуации", - сказал Науседа в переданном BNS комментарии.

По его словам, чем сильнее будет восточный фланг НАТО, тем безопаснее - вся Европа.

«Я ценю трансатлантическую солидарность и готовность действовать», — написал Науседа в Twitter.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поблагодарила Байдена за готовность Байдена укрепить безопасность стран Балтии.

«Мы не можем выбирать наших соседей. Но слава богу, мы умеем выбирать друзей и союзников. Литва выбрала, как и Украина!», — отметила она.

Во вторник вечером президент США Байден сообщил, что дал разрешение на переброску дислоцированных в Европе американских войск в Литву, Латвию и Эстонию.

Так Соединенные Штаты отреагировали на принятое в понедельник решение президента России Владимира Путина признать независимость двух прокремлевских сепаратистских «народных республик» на востоке Украины и на планы Москвы разместить там войска.

Соединенные Штаты с 2019 года размещают на ротационной основе в Литве подразделения размером с батальон — около 500 военнослужащих.