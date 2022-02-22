США вводят санкции против суверенного долга России, направят дополнительные силы в страны Балтии

Президент США Джо Байден на брифинге в Вашингтоне, посвященном ситуации вокруг Украины, заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против суверенного долга Российской Федерации.

Также под американские санкции попадает банк "Роспромсвязь", обслуживающий российские военные структуры.



Кроме того, Байден заявил, что в ближайшее время будут объявлены представители российского руководства, попадающие под персональные санкции.



Президент Байден, выступая в Белом доме, заявил, что Путин "странным образом" признал независимость двух регионов, которые, как считает российский лидер, больше не принадлежат Украине.



"Что дает (Путину) право объявить так называемыми государствами территории, принадлежащие соседу?" - спросил Джо Байден, назвавший этот шаг вопиющим нарушением международного права.



По словам американского президента, Путин готовит предлог для того, чтобы пойти дальше и захватить силой украинские территории.

Д. Байден / AP nuotr.

"Это начало российского вторжения в Украину", - сказал Байден, имея в виду выступление Путина по телевидению в понедельник и решение Совета Федерации направить войска в Донбасс.

По мнению Байдена, Владимир Путин покушается на само право Украины на существование и не проявляет никакого интереса к настоящему диалогу по вопросам европейской безопасности.

Американский лидер отдал распоряжение о переброске дополнительных военных контингентов в страны-союзницы в Восточной Европе. По его словам, такие силы и вооружения уже находятся в Европе и будут направлены в страны Балтии.

"Я хочу подчеркнуть, что с нашей стороны это оборонительные меры , - сказал он, - и мы не намерены воевать с Россией".

Президент США сказал также, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Берлином, чтобы "Северный поток-2" не начал работать.

Россия заплатит еще более высокую цену, включая более жесткие санкции, если продолжит свою агрессию, заверил Байден.

При этом он заверил, что осознает негативное влияние антироссийских санкций на американский бизнес, и пообещал, что Белый дом пытается максимально точечно нанести урон российской экономике, защищая при этом интересы американских компаний.

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