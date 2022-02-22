Грибаускайте о признании ДНР и ЛНР: поднявший меч от него и пострадает

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте на своей странице в социальной сети прокомментировала решение России о признании независимости ЛНР и ДНР. По ее словам, Запад столкнулся с еще одним испытанием.

«Сил Украине и ее жителям! Для Запада это еще одно испытание — можем ли мы только говорить или все же можем действовать? А захватчикам: поднявший меч от него и пострадает! Слава Украине!», — заявила Грибаускайте.



В интервью украинской прессе, которое она дала полгода назад, экс-президент сказала, что В. Путин мстит украинцам.



"Путин группирует страны. Страны около границы или бывшие советские страны он считает сферой своих интересов… В отношении Украины и Беларуси – это желание держать страны в своих интересах: и экономически, и политически, и культурно. Он запрещает даже думать о какой-то самостоятельности и свободе. Украинские люди показали на Майдане, что не хотят с этим мириться. И за это идет мщение: война, оккупация Крыма. За все надо платить", - сказала в интервью "5 каналу" Д. Грибаускайте.



Тогда она высказала мнение, что реинтегрировать Донбасс лучше без "воинствующего национализма".



"Если хотите, чтобы эти люди были у вас, то нужно искать компромисс. С более позитивным отношением вы нейтрализуете их гнев и антипатию к новой Украине. Здесь воинствующий национализм сделает больше проблем в будущем, чем возможность дать им шанс пересмотреть свою нелояльность… В начале 90-х мы разрешили всем (жителям Литвы получить литовский паспорт. – Ред.) и это сняло огромную негативную напряженность против новой Литвы. Наш исторический опыт был болезненным, не все до сих пор говорят на литовском языке, но это решение оправдало себя", - сказала экс-президент Литвы.



"И Лукашенко, и, к сожалению, Путин входят в отчаянный период, когда они держатся за власть… Пока они живы, они будут держаться, применяя агрессию и насилие", - добавила Д. Грибаускайте.