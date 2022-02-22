Президенты Литвы и Польши в среду встретятся в Киеве с Зеленским

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда в среду встретятся в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Да, эта встреча состоится в так называемом формате "Люблинской тройки", - сказал BNS советник главы государства по коммуникации Томас Бержинскас.

По его словам, цель визита - еще раз выразить поддержку Украине и солидарность с ее народом.

Ранее 22 февраля Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе.



21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории "ДНР" и "ЛНР".