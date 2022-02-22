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2022.02.22 16:46

В Литве отменяют обязательную изоляцию после контакта с больными Covid-19

Новая газета – Балтия2022.02.22 16:46
Коронавирус в Литве
Коронавирус в Литве / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

С 23 февраля жителям Литвы, контактировавшим с больными коронавирусом, отныне не придется изолироваться, сообщает Министерство здравоохранения Литвы.

В то же время в силе остается рекомендация по мере возможности работать удаленно, делать экспресс-тесты для самоконтроля, избегать физического контакта с другими людьми в течение 7 дней после последнего контакта с больным, надевать респираторы или медицинские маски.

В случае с теми, кому изоляция после контакта с больным COVID-19 была назначена до вступления нового правила в силу, их изоляция может быть прекращена, для этого надо обращаться в Национальный центр общественного здравоохранения.

Уходить на обязательную изоляцию в Литве должны только те, кто получил положительный результат ПЦР-теста или теста на антигены. Правило также распространяется на лиц, которые ждут результатов тестирования.

"Новая газета - Балтия"

# Литва
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