Премьер: цены на газ будут зависеть от геополитической ситуации и манипуляций Кремля

Германия останавливает проект газопровода "Северный поток - 2". Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что влияние этого решения на цену на газ будет зависеть от других факторов - общей геополитической ситуации и вероятных манипуляций Кремля.

"То, что правительство Германии приняло решение остановить сертификацию, (...) Влияние на цены на газ будет зависеть от других факторов - общей геополитической ситуации и от дополнительных манипуляций, которые кремлевский режим может предпринять", - сказала премьер журналистам во вторник.

"Даже не существуя и не действуя, "Северный поток - 2" влияет на цены на газ, потому что мы всегда воспринимали "Северный поток - 2" как геополитический проект, и ничего в этом вопрос не изменилось", - добавила она.

Находящаяся в Литве во вторник с визитом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Германия останавливает процедуры сертификации "Северного потока - 2".