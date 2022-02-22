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2022.02.22 16:33

Премьер: цены на газ будут зависеть от геополитической ситуации и манипуляций Кремля

BNS, LRT.lt2022.02.22 16:33
Газ
Газ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Германия останавливает проект газопровода "Северный поток - 2". Литовский премьер Ингрида Шимоните говорит, что влияние этого решения на цену на газ будет зависеть от других факторов - общей геополитической ситуации и вероятных манипуляций Кремля.

"То, что правительство Германии приняло решение остановить сертификацию, (...) Влияние на цены на газ будет зависеть от других факторов - общей геополитической ситуации и от дополнительных манипуляций, которые кремлевский режим может предпринять", - сказала премьер журналистам во вторник.

"Даже не существуя и не действуя, "Северный поток - 2" влияет на цены на газ, потому что мы всегда воспринимали "Северный поток - 2" как геополитический проект, и ничего в этом вопрос не изменилось", - добавила она.

Находящаяся в Литве во вторник с визитом министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Германия останавливает процедуры сертификации "Северного потока - 2".

# Литва
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