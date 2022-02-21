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2022.02.21 21:55

Президент РФ заявил о признании независимости "ДНР" и "ЛНР"

Deutsche Welle2022.02.21 21:55
В. Путин в аннексированном Крыме
В. Путин в аннексированном Крыме / AP nuotr.

Владимир Путин заявил о признании сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР" в Донбассе. Ранее Совбез РФ высказался за признание независимости самопровозглашенных "республик".

Россия признала независимость сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР". Как заявил в понедельник, 22 февраля, в телевизионном обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин он принял решение "незамедлительно признать независимость и суверенитет" "ДНР" и "ЛНР. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, сказал Путин.

Сразу за выступление Путина, которое длилось более получаса, российские телеканалы показали церемонию подписания Указа о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" в Кремле, в которой принял участие руководители этих сепаратистских образований в Донбассе.

Президент России анонсировал решение о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" во время открытой части заседания Совета безопасности России, которое транслировалось в понедельник в эфире российского телевидения.

Во время обсуждения все члены Совбеза высказались за признание независимости сепаратистских образований. Ранее с таким предложением к президенту России обратились Госдума РФ, а также главы самопровозглашенных "республик".

В свою очередь федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе телефонной беседы с президентом РФ в понедельник предостерег, что признание независимости "ДНР" и "ЛНР" "резко противоречит" Минским соглашениям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет означать "односторонний разрыв" этих соглашений Россией. Аналогичную позицию 17 февраля высказали министры обороны стран НАТО, назвавшие подобные действия Москвы "нарушением суверенитета Украины". "Мы все согласились с тем, что это стало бы еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета, минских соглашений, подорвало бы усилия по поиску политического решения в нормандском формате", - заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Международно-правовой статус "ДНР" и "ЛНР"

Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" были образованы на территориях, отторгнутых пророссийскими сепаратистами у властей Киева в апреле 2014 года. 12 мая по итогам организованных "референдумов", не признанных ни одним из государств-членов ООН, было объявлено о независимости сепаратистских образований от Украины.

До сегодняшнего дня независимость "ДНР" и "ЛНР" признала только Южная Осетия, которая сама не является членом ООН. В соответствии с украинским законодательством, территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами, считаются временно оккупированными Россией.

DW

# В мире# украино-российский конфликт
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