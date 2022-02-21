Новости

2022.02.21 16:23

Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку

Радио «Cвобода»2022.02.21 16:23
Протест в поддержку М. Саакашвили
Протест в поддержку М. Саакашвили / AP nuotr.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому грозит в Грузии до 11 лет лишения свободы по пяти уголовным делам, заявил в понедельник на судебном процессе в Тбилиси, что решил снова объявить бессрочную голодовку в знак протеста против нарушения его прав а также выражая тем самым солидарность с украинским народом, который "борется за свободу". Саакашвили сейчас является гражданином Украины.

Саакашвили посетовал, что к нему уже несколько месяцев не пускают лечащего врача а также неврологов и невропатологов из США и Европы, пожелавших лично принять участие в лечении экс-президента. "С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом. Мое требование – оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный Народным защитником, и центр "Эмпатия", – сказал Саакашвили.

Саакашвили утверждал, что правящая в грузии партия "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили пытается превратить его в инвалида и даже убить "в угоду Путину".

Бывший глава грузинского государства не преминул заметить при этом: события вокруг Украины, по его мнению, полностью подтверждают его правоту в августе 2008 года, во время войны в Южной Осетии, когда по его словам Грузия "лишь защищалась, отвечая на провокации России и пророссийских сепаратистов".

Михаил Саакашвили обратился на украинском языке к украинскому народу, выразив сожаление невозможностью "с оружием в руках стоять на линии фронта".

"Не дождётесь моего тихого угасания. Вы увидите как с гордо поднятой головой умирают президенты" - подытожил третий президент Грузии прежде, чем покинуть зал судебных заседаний.

Саакашвили уже держал "бессрочную голодовку" в октябре прошлого года и прекратил её в середине ноября, когда согласно вердикту Европейского суда по правам человека грузинские власти были вынуждены перевести его из тюрьмы в военный госпиталь города Гори.

Радио "Свобода"

# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
В. Зеленский посещает Донбасс
6 мин. назад

Роман Гончаренко. Барабан войны на Донбассе услышали на Мюнхенской конференции

Забастовка работников Achema
1 ч. назад

Представитель европейских профсоюзов: я в шоке от действий руководства Achema

Г. Ландсбергис
3 ч. назад

Ландсбергис: на Украину уже напали, ЕС нужно обсуждать санкции против РФ и Беларуси

А. Навальный
3 ч. назад

В покровской колонии возобновился суд по делу Навального

Кристин Ламбрехт
4 ч. назад

Литву посетят министр обороны Германии, европарламентарии, конгрессмены США

И. Шиомните
4 ч. назад

"Все министры со знаком минус". Опрос: правительство поддерживают лишь 15% жителей Литвы

Санкции США в отношении России
6 ч. назад

Reuters: США подготовили санкции на транзакции российских банков

Achema
7 ч. назад

Литовский завод удобрений Achema посетит вице-президент Union Syndicale Federale

Буря на Балтике
7 ч. назад

На Литву снова надвигается буря: на взморье порывы ветра будут достигать 27 м/с

Минск
8 ч. назад

Премьер Беларуси: Минск нормализует отношения с Литвой при отказе от подрывных действий

И. Шиомните
2022.02.21 12:08

"Все министры со знаком минус". Опрос: правительство поддерживают лишь 15% жителей Литвы

Минск
2022.02.21 08:45

Премьер Беларуси: Минск нормализует отношения с Литвой при отказе от подрывных действий

Буря на Балтике
2022.02.21 09:52

На Литву снова надвигается буря: на взморье порывы ветра будут достигать 27 м/с

Гитанас Науседа
2022.02.20 21:57

Науседа отреагировал на решение российских войск остаться в Беларуси: Это угроза безопасности всей Европы

Г. Ландсбергис
2022.02.21 13:53

Ландсбергис: на Украину уже напали, ЕС нужно обсуждать санкции против РФ и Беларуси

Кристин Ламбрехт
2022.02.21 12:12

Литву посетят министр обороны Германии, европарламентарии, конгрессмены США

Санкции США в отношении России
2022.02.21 10:05

Reuters: США подготовили санкции на транзакции российских банков

Achema
2022.02.21 09:59

Литовский завод удобрений Achema посетит вице-президент Union Syndicale Federale

В. Путин и Д.Байден
2022.02.21 08:18

Макрон предложил провести саммит Байдена и Путина

Забастовка работников Achema
2022.02.21 15:44

Представитель европейских профсоюзов: я в шоке от действий руководства Achema