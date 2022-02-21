Премьер Беларуси: Минск нормализует отношения с Литвой при отказе от подрывных действий

Беларусь нормализует отношения с Литвой, если она откажется от подрывной деятельности, направленной против безопасности и суверенитета этой страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью литовскому изданию "Вечерние новости", фрагмент которого был показан в воскресенье эфире телеканала "Беларусь-1".

"Я могу сказать за белорусское правительство, что мы готовы нормализовать отношения очень быстро. Но для этого литовская сторона должна отказаться, во-первых, от той риторики, которую проводит по отношению к нашей стране, во-вторых, от подрывных действий, которые направлены против безопасности и суверенитета Беларуси", - сказал Головченко.

Головченко также коснулся темы БелАЭС. "Вопрос БелАЭС приобрел в Литве абсолютно неприемлемую для нас трактовку. Станция почему-то воспринимается как угроза национальной безопасности Литвы. Это при том, что Беларусь работает в соответствии со всеми международными обязательствами", - заметил Головченко.

С 1 февраля Литва прекратила транзит калийных удобрений белорусского производителя «Беларуськалий». В ответ власти Беларуси ввели запрет на железнодорожный транзит из Литвы нефтепродуктов, а также химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог».

Ранее Беларусь провела против Литвы и других соседних государств "гибридную" атаку, вызвав на границе миграционный кризис.

По словам премьера Литвы Ингриды Шимоните, недавнее размещение российских войск в Беларуси «вызывает непосредственную озабоченность».

«Мы должны быть готовы соответствующим образом отреагировать на уровне Европейского Союза, — сказала она – Нам нужно направить России и Беларуси четкий сигнал о том, что цена дальнейшей агрессии будет очень высокой».