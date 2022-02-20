Науседа отреагировал на решение российских войск остаться в Беларуси: Это угроза безопасности всей Европы

Глава государства Гитанас Науседа отреагировал на появившуюся сегодня информацию о том, что российские войска продлевают свои учения на территории Беларуси. Он заявляет, что ситуация вызывает тревогу за безопасность всей Европы.

«Заявления о продлении особо крупномасштабных российско-белорусских военных маневров на территории Беларуси создают напряженность не только в соседних странах, но и для представляют угрозу для безопасности всей Европы. Несоблюдение публично объявленных сроков проведения военных учений является еще одним грубым нарушением обязательств по Венскому договору», – написал президент Литвы.

«Необычное по своим масштабам и срокам передвижение российских и белорусских сил требует дополнительных мер сдерживания и укрепления безопасности в Литве и на всем восточном фланге НАТО. Вместе с нашими союзниками мы сделаем все возможное, чтобы ни у кого не возникало ни малейшего желания проверить нашу решимость выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению взаимной безопасности и обороны», – написал Г. Науседа в своем посте в фейсбуке.

В воскресенье Россия приняла решение продолжить военные учения коалиционной группировки сил союзных стран. Об этом сообщило минобороны Белоруссии.

Белорусский министр обороны Виктор Хренин, которого цитирует Telegram-канал военного ведомства, утверждает, что это связано «с обострением ситуации в Донбассе» и «нарастанием внешней военной активности».