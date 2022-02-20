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2022.02.20 13:10

Катастрофа в бразильском Петрополисе - 146 погибших, почти 200 человек еще не найдены

BBC News
BBC News Русская служба2022.02.20 13:10
Последствия паводка и оползней в Бразилии
Последствия паводка и оползней в Бразилии / AP nuotr.

В бразильском городе Петрополис, на который на этой неделе обрушился мощный паводок, вызвавший оползни, пропавшими без вести все еще числятся почти 200 человек, и надежд найти их живыми почти нет.

Сотни спасателей раскапывают завалы в Петрополисе (на португальском произносится "Петропулиш") вручную, потому что применять технику слишком опасно. В субботу им пришлось несколько раз прерывать работу из-за продолжающегося ливня и угрозы новых оползней.

По официальным подсчетам, в Петрополисе погибли 146 человек, в том числе 27 детей и подростков. 191 человек числится пропавшим без вести.

Более 900 человек лишись крова и размещены в школах и других временных убежищах.

Последствия паводка и оползней в Бразилии
Последствия паводка и оползней в Бразилии / AP nuotr.

В воскресенье около 400 спасателей и волонтеров в густом тумане продолжили раскапывать и разбирать завалы при помощи лопат, бензиновых пил и прочих ручных инструментов.

"Тяжелую технику здесь использовать невозможно. Так что приходится работать как муравьям, движемся шажок за шажком", - сказал агентству AFP координатор спасателей Роберто Амараль.

В одном из районов Петрополиса огромный оползень похоронил сразу 80 стоявших на склоне горы домов.

Последствия паводка и оползней в Бразилии
Последствия паводка и оползней в Бразилии / AP nuotr.

Во вторник в этом регионе прошел мощный ливень, который и вызвал паводок и оползни.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в пятницу облетел Петрополис на вертолете и сказал, что увидел "гигантские разрушения, как будто после войны".

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Последствия паводка и оползней в Бразилии
Последствия паводка и оползней в Бразилии
Последствия паводка и оползней в Бразилии
BBC News
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