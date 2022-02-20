Блинкен: Путин ускорил все, что якобы хотел предотвратить

Госсекретарь США сообщил, что если Россия не развяжет военные действия в Украине, он встретится с главой МИД РФ в Европе 24 февраля. Блинкен выразил непонимание мотивов действий Путина.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не понимает мотивов российского президента Владимира Путина. В интервью газете Süddeutsche Zeitung, которое издание публикует в субботу, 19 февраля, Блинкен подчеркнул, что все, что Путин якобы хотел предотвратить, он лишь ускорил.

Так, по словам главы американского внешнеполитического ведомства, большинство украинцев теперь отвернулись от России и выступают за членство Киева в НАТО. Укрепление Североатлантического альянса является исключительно результатом "агрессивных мер" Москвы, добавил Блинкен.

"Война будет иметь ужасные последствия"

Американский госсекретарь в очередной раз предостерег РФ от дальнейшего вторжения в Украину и анонсировал целый ряд "жестких санкций" в отношении Москвы при подобном сценарии. "Война будет иметь ужасные, разрушительные последствия", - указал он.

Энтони Блинкен добавил, что если Россия не развяжет военные действия, он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Европе 24 февраля. В то же время американская администрация предполагает, что российский лидер уже принял решение в пользу военного сценария.

Госсекретарь США отметил, что вполне уверен в информации разведслужб США по конфликту и выносят "ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы войну предотвратить".

НАТО и США: У России есть все необходимое для начала полномасштабного вторжения

В НАТО и Вашингтоне считают, что у России есть все необходимое для начала полномасштабного вторжения в Украину в кратчайшие сроки и оно возможно в любой момент. "У них достаточно войск, достаточно возможностей, чтобы начать полномасштабное вторжение в Украину практически без предупреждения. Именно это делает ситуацию такой опасной", - заявил, в частности, глава НАТО Йенс Столтенберг 17 февраля.

Со второй половины 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает планы вторжения в Украину и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Целая серия международных переговоров и визитов западных политиков в Москву с целью разрядить ситуацию и добиться дипломатического решения конфликта не принесли конкретных результатов. 15 февраля Минобороны РФ заявило о возвращении части подразделений в места постоянной дислокации, однако в США и НАТО указали, что не наблюдают реализации данных обещаний.

DW