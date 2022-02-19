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2022.02.19 18:51

Глава МВД Украины попал под обстрел у линии соприкосновения

DW2022.02.19 18:51
Донбасс
Донбасс / AP nuotr.

Минометный обстрел произошел во время посещения министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским позиций 30 бригады в районе поселка Новолуганское, сообщил советник министра.

Во время посещения министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским востока Украины, в районе линии соприкосновения, произошел обстрел. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщил на своей странице в Facebook советник министра Антон Геращенко.

"Министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов только что попали под минометный обстрел на позиции 30 бригады в районе Новолуганского. Чудом никто не пострадал", - написал Антон Геращенко.

Как передало агентство AFP, около десятка снарядов разорвались всего в нескольких сотнях метров - вскоре после того, как Монастырский дал интервью на камеру ряду международных СМИ. Ему пришлось поспешить в укрытие, сообщили журналисты.

Обострение конфликта на границе России и Украины

За последние сутки резко обострился кризис, связанный с угрозой вторжения России в Украину. Накануне главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник распространили видеообращения, в которых объявили об эвакуации населения в Россию. Метаданные в Telegram свидетельствуют, что оба обращения были записаны двумя днями ранее, 16 февраля, хотя сам Пушилин в обращении говорит о "сегодняшнем дне".

В центре Донецка 18 февраля взорвался автомобиль, а власти "ЛНР" заявили о взрывах на газопроводе в Луганске. Президент США Джо Байден сообщил, что ожидает нападения РФ на Украину в "ближайшие дни". По словам главы Белого дома, он уверен в том, что российский президент Владимир Путин уже принял такое решение, в том числе решил захватить Киев. Однако Байден допустил, что путем дипломатических усилий российское вторжение еще удастся предотвратить.

К утру 19 февраля в Ростовскую область вывезены тысячи жителей Донбасса, о готовности принять украинских беженцев заявили и другие регионы РФ. В "ДНР" и "ЛНР" в тот же день объявили всеобщую мобилизацию. По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. В свою очередь российское руководство утверждает, что не планирует нападение.

DW

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