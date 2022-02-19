Министр обороны США: Россия готова нанести удар по Украине

Российские подразделения на границах с Украиной разворачиваются, чтобы начать атаку против соседней страны, заявил Ллойд Остин во время визита в Вильнюс.

Российские войска готовы начать агрессию против Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Литву в субботу, 19 февраля. По словам Остина, подразделения РФ на границах с соседней страной "разворачиваются и теперь готовы нанести удар". Глава Пентагона добавил, что российские вооруженные силы "выдвигаются на нужные позиции, чтобы иметь возможность совершить атаку".

Одновременно Остин заверил страны Балтии в солидарности Вашингтона и в связи с этим обратилсяк президенту РФ Владимиру Путину. "Я хочу, чтобы все в Литве, Эстонии и Латвии знали, что Соединенные Штаты поддерживают своих союзников, и я хочу, чтобы это знал президент Путин", - подчеркнул американский политик после встречи с литовским руководством. Одновременно он выразил надежду на то, что Кремль не переступит "черту войны".

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал усилить военную оборону балтийских государств и Польши на фоне российской военной угрозы. "Мы должны серьезно относиться не к сдерживанию, а к обороне. Мы должны быть готовы защищать страны Балтии и Польшу", - указал он на совместной пресс-конференции с Остином в Вильнюсе.

Министр обороны США Ллойд Остин в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Эскалация кризиса на границах Украины

За последние сутки резко обострился кризис, связанный с угрозой вторжения России в Украину. Накануне главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник распространили видеообращения, в которых объявили об эвакуации населения в Россию. Метаданные в Telegram свидетельствуют, что оба обращения были записаны двумя днями ранее, 16 февраля, хотя сам Пушилин в обращении говорит о "сегодняшнем дне".

В центре Донецка 18 февраля взорвался автомобиль, а власти "ЛНР" заявили о взрывах на газопроводе в Луганске. Президент США Джо Байден сообщил, что ожидает нападения РФ на Украину в "ближайшие дни". Глава Белого дома заявил, что уверен в том, что Путин уже принял такое решение, в том числе решил захватить Киев. Однако Байден допустил, что путем дипломатических усилий российское вторжение еще удастся предотвратить.

К утру 19 февраля в Ростовскую область вывезены тысячи жителей Донбасса, о готовности принять украинских беженцев заявили и другие регионы РФ. В "ДНР" и "ЛНР" в тот же день объявили всеобщую мобилизацию. По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. Москва утверждает, что не планирует нападение.

DW