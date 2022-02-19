Литва и Эстония повторно призвали своих граждан покинуть Украину

Литва и Эстония повторно призвали своих граждан выехать из Украины: в случае военного вторжения России в Украину покинуть страну будет практически невозможно, предупреждают министерства иностранных дел балтийских стран.

«МИД призывает граждан Литвы, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну. Тем, кто планирует поездку, мы рекомендуем не посещать Украину», — говорится в сообщении литовского ведомства.

МИД Эстонии еще раз призвал своих граждан не посещать Украину из-за возросшей угрозы. «МИД призывает воздержаться от поездок в Украину и найти пути выезда из страны находящихся там граждан Эстонии. Ситуация в стране может быстро измениться, и по мере нарастания напряженности возможности посольства Эстонии по оказанию помощи гражданам могут быть нарушены», — говорится в сообщении.

Ведомство также обновило рекомендации о поездках в Россию: теперь граждан Эстонии просят воздержаться от посещения регионов, граничащих с Украиной.

«В связи с напряженной ситуацией на украинско-российских приграничных территориях Министерство иностранных дел Эстонии обновляет предупреждение о поездках в Россию и просит полностью избегать поездок в приграничные с Украиной районы из-за возросшей угрозы безопасности», — говорится в сообщении.

Новая газета - Балтия

