Новости

2022.02.19 16:15

Литва и Эстония повторно призвали своих граждан покинуть Украину

Новая газета – Балтия2022.02.19 16:15
Киев
Киев / B. Gerdžiūno/LRT.lt nuotr.

Литва и Эстония повторно призвали своих граждан выехать из Украины: в случае военного вторжения России в Украину покинуть страну будет практически невозможно, предупреждают министерства иностранных дел балтийских стран.

«МИД призывает граждан Литвы, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну. Тем, кто планирует поездку, мы рекомендуем не посещать Украину», — говорится в сообщении литовского ведомства.

МИД Эстонии еще раз призвал своих граждан не посещать Украину из-за возросшей угрозы. «МИД призывает воздержаться от поездок в Украину и найти пути выезда из страны находящихся там граждан Эстонии. Ситуация в стране может быстро измениться, и по мере нарастания напряженности возможности посольства Эстонии по оказанию помощи гражданам могут быть нарушены», — говорится в сообщении.

Ведомство также обновило рекомендации о поездках в Россию: теперь граждан Эстонии просят воздержаться от посещения регионов, граничащих с Украиной.

«В связи с напряженной ситуацией на украинско-российских приграничных территориях Министерство иностранных дел Эстонии обновляет предупреждение о поездках в Россию и просит полностью избегать поездок в приграничные с Украиной районы из-за возросшей угрозы безопасности», — говорится в сообщении.

Новая газета - Балтия

# Литва# Эстония
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Борис Джонсон
17 мин. назад

Борис Джонсон: Угрозы Путина только укрепляют НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин в Вильнюсе
24 мин. назад

Министр обороны США: Россия готова нанести удар по Украине

Киев
6
3 ч. назад

«Мы свыклись с чувством опасности». Что думают о возможном российском вторжении украинцы, живущие в Литве?

6
Донбасс
5 ч. назад

Кирилл Рогов. Открытая дверь войны (было ли 16 февраля фейком?)

Пуск ракеты Javelin
5 ч. назад

Эстония передала Киеву противотанковые комплексы Javelin

Донецк
5 ч. назад

Пророссийские сепаратисты на востоке Украины объявили всеобщую мобилизацию

Джо Байден
5 ч. назад

Президент США заявил о готовности Путина начать войну с Украиной

Встреча Гитанаса Науседы с Ллойдом Остином
6 ч. назад

Науседа: Размещение в Литве постоянного батальона США укрепило бы меры сдерживания

Камила Валиева
6 ч. назад

CAS: объяснения ВАДА о допинг-пробе Валиевой неубедительны

Пункт тестирования на коронавирус
6 ч. назад

В Литве – 9 488 случаев коронавируса, скончалось 12 человек

Киев
6
2022.02.19 13:01

«Мы свыклись с чувством опасности». Что думают о возможном российском вторжении украинцы, живущие в Литве?

6
Улица в Клайпеде
2022.02.19 09:59

На Литву обрушился сильный ураган: ломаются деревья, затопило часть улиц Клайпеды

Донбасс, ассоцитаивное фото
2022.02.18 17:35

Главы "ДНР" и "ЛНР" объявили об эвакуации населения

Пункт тестирования на коронавирус
2022.02.19 10:11

В Литве – 9 488 случаев коронавируса, скончалось 12 человек

Встреча Гитанаса Науседы с Ллойдом Остином
2022.02.19 10:40

Науседа: Размещение в Литве постоянного батальона США укрепило бы меры сдерживания

Киев
2022.02.19 09:40

МИД: в Украине на призыв сообщить свое местонахождение откликнулось более 300 литовцев

Литовско-белорусская граница
2022.02.18 17:33

Белорусские пограничники задержали женщину, пересекавшую границу со стороны Литвы

Камила Валиева
2022.02.19 10:30

CAS: объяснения ВАДА о допинг-пробе Валиевой неубедительны

Александр Грушко
2022.02.19 09:35

Россия назвала тревогу стран Балтии «кампанией по демонизации Москвы»

Больница
2022.02.18 16:54

Пандемия обусловила избыточную смертность в Литве – около 11 тысяч смертей