«Мы свыклись с чувством опасности». Что думают о возможном российском вторжении украинцы, живущие в Литве?

Об угрозе полномасштабной войны на территории Украины мировое сообщество говорит уже несколько месяцев. Российские войска готовятся к наступлению, пишет мировая пресса. Украинские власти призывают к спокойствию, но готовятся принять атаку. Общество реагирует по-разному: одни пакуют чемоданы, другие вступают в батальоны территориальной обороны, третьи – живут, как обычно. В Литве проживают тысячи украинцев – за новостями следят с тревогой. Как они реагируют на ситуацию?

Чем дальше от столицы и чем ближе к фронту, тем спокойнее?

Сотрудники дипмиссий целого ряда западных стран покидают Украину, опасаясь войны. Руководители государств-членов НАТО выводят своих военнослужащих. В украинских городах и селах спешно формируют добровольческие батальоны, привлекая гражданских. В Киеве готовятся к эвакуации населения. Американские и европейские СМИ заявляют, что Россия может начать вторжение в любой момент. На протяжении последних трех месяцев страна живет в условиях невротизации – градус напряженности продолжает расти. Такие настроения сейчас царят в Украине.

По данным США, несмотря на то, что РФ объявила о возвращении подразделений Западного и Южного военных округов с учений в пункты базирования, Москва по-прежнему стягивает войска к границе. «Мы оцениваем, что Россия, возможно, сосредоточила от 169 000 до 190 000 военнослужащих близ Украины», – заявил накануне постоянный представитель Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер.

С другой стороны, в самой Украине ни народ, ни власть, ни бойцы на фронте не склонны предаваться панике. Так, командир штурмовой роты добровольческого корпуса, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло – его подразделение сейчас расквартировано на Донбассе – в разговоре с прессой дал понять, что «на передовой спокойнее, чем в Киеве». По его мнению, у страха глаза велики – вооруженные силы и общество готовы дать отпор. В стране «сотни тысяч вооруженных людей, которые будут сопротивляться».

Правда, он сделал это заявление до начавшихся обстрелов. Наблюдатели ОБСЕ и штаб операции Объединенных сил насчитали свыше 560 взрывов вдоль линии соприкосновения на Донбассе за минувшие двое суток.

Между тем, согласно последним опросам, лишь 19 процентов украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую. К слову, респонденты на востоке страны в угрозу большой войны верят значительно меньше, чем живущие на западе, и это тоже показатель.

Литва – Украина

Украинцы разбросаны по миру. В национальном Институте демографии полагают, что за рубежом проживают от 3-х до 5-ти миллионов украинских мигрантов, но есть еще и автохтоны – коренные жители тех или иных стран, причисляющие себя к украинцам, и таких на Земле – сотни тысяч.

В Литве украинская диаспора также представлена достаточно широко. По данным переписи населения от 2021 года, в стране постоянно проживают 14 168 украинцев. Сюда не входят студенты, лица с ВНЖ или долгосрочными визами, поэтому в реальности цифра выше – порядка 20 000 человек, считают в Департаменте миграции.

Журналист LRT Новости поговорил с некоторыми из них, узнав, что они думают о происходящем.

«Приятно чувствовать поддержку литовского народа»

Илья Ткаченко / фото из личного архива

Илья Ткаченко – уроженец западноукраинского Луцка. 20 лет. Молодой парень приехал в Литву в 2018 году на учебу. Сейчас он заканчивает обучение в Международном университете LCC.

«Мне сложно сказать, будет ли война, но я точно осознаю, что угроза существует, и она значительно выше, чем в предыдущие годы. Я думаю, что путинский режим вполне способен на дальнейшую эскалацию… Путин и его окружение – неглупые люди. Я не верю, что они готовы идти на самоубийственные шаги, но усиливать напряженность и в дальнейшем вполне могут. На мой взгляд, у Путина не так много возможностей отступать, потому что любое отступление подорвет его легитимность внутри страны», – говорит студент.

По его словам, антиукраинская пропаганда в РФ сегодня сильна как никогда. Дезинформации очень много.

«Находясь в Литве, я в какой-то степени чувствую себя привилегированно. У меня есть ощущение несправедливости, поскольку я здесь, а моя семья, мои друзья, мои родственники – там. Я нахожусь в безопасности, а в Украине со дня на день может разгореться война. Это тревожное чувство… С другой стороны, за последние восемь лет мы свыклись с чувством опасности – мы находимся в состоянии войны с 2014 года, – поэтому постоянно паниковать было бы сложно. Люди свыклись с угрозой», – вздыхает Илья.

Он очень благодарен жителям Литвы за моральную поддержку. Это видно не только по заявлениям политиков, но и на бытовом уровне.

«Очень приятно чувствовать поддержку литовского народа по отношению к украинцам и Украине. Я часто слышу теплые слова от литовцев – и от студентов, и от преподавателей, и от рядовых жителей. Даже во время случайных знакомств в баре или в магазине люди спрашивают, как дела, интересуются моим мнением и желают мира. Кроме того, все украинцы благодарны Литве за помощь с обмундированием и поставкой вооружений», – отметил студент.

В университете LCC украинцев много. В студенческом сообществе, говорит Илья, эту ситуацию обсуждают – единой позиции нет.

«Есть ребята, которые рады, что находятся в Литве, есть те, кто открыто говорит, что в случае вторжения поедут домой и пойдут служить как добровольцы… Люди едины в одном – мы все очень переживаем за своих близких», – подытожил собеседник.

Проговаривать боль

Лидия Тригуб / фото из личного архива

Лидия Тригуб – председатель украинского культурно-просветительского центра «Родына» – крупнейшей организации, объединяющей украинцев Клайпеды.

«У нас большая тревога и переживания, потому что ситуация очень сложная и непонятная. Мы переживаем за судьбу Украины. В последнее время в нашу организацию все чаще стали поступать звонки и от местных украинцев, которые живут здесь десятилетиями, и от приезжих – они спрашивают, чем мы можем помочь, что нужно делать, к чему готовиться, хотя, как вы понимаете, я знаю не больше других… Однако, когда идет общение, когда ты проговариваешь свою боль и тревогу, всем становится как-то легче», – говорит клайпедчанка с украинскими корнями.

«Я регулярно общаюсь не только с родственниками, мы поддерживаем постоянный контакт и с другими организациями в Литве, и с нашими партнерами в самой Украине. Что я могу сказать? Все это очень печально. Жалко друзей, жалко родню, которая сейчас там… Ситуация непредсказуемая. Люди, приехавшие сюда на работу, которые обращаются к нам за консультациями, очень переживают за свои семьи», – качает головой Лидия.

Ранее мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас заявил, что город готовится принять украинских беженцев. По его словам, к этим процессам должен подключиться и частный сектор – представители гостиничной отрасли и сферы общепита.

«Людям просто не до этой войны»

Анатолий Антипов / фото из личного архива

Анатолий Антипов – промышленный инженер, 34 года. Уроженец города Новоград-Волынский в Житомирской области. Он приехал в Литву в 2015 году. Изначально не планировал оставаться здесь надолго, но со временем пустил корни, завел семью и обрел в Литве новый дом. Сегодня он руководит станочным цехом на одном из местных предприятий.

В отличие от предыдущих собеседников, Анатолий говорит, что пытается сохранять хладнокровие. В случае реальной угрозы он готов защитить свою семью – все распланировано.

«Я пытаюсь реагировать хладнокровно. В случае опасности готов забрать сюда свою семью, чтобы защитить ее. Но в то же время, оценивая положение со стороны, считаю, что какой бы то ни было критической ситуации не возникнет, потому что это никому не выгодно, но это мое мнение. Я сохраняю спокойствие. Да, я не нахожусь в зоне потенциальной угрозы, но, даже если бы находился там, точно старался бы не поддаваться панике, так как она всегда мешает рассуждать здраво и разумно», – убежден выходец из Житомирской области.

Что касается родных, их мысли заняты другими вещами. По его словам, рядовые граждане неохотно рассуждают о большой политике и критически оценивают алармистские сообщения в СМИ, и тому есть причина.

«Украина, к сожалению, не находится на таком высоком уровне финансового развития, чтобы люди могли жить и наслаждаться жизнью. Они пребывают в состоянии бесконечного поиска заработка для покрытия своих расходов. Они беспокоятся о своих детях, о своих родных, так как их нужно накормить, защитить, построить дом, поддерживать хозяйство и прочая. Они заняты выживанием – решением насущных вопросов. Людям просто не до этой войны. Те же, у кого есть больше свободного времени, например, пенсионеры или те, кто еще не работает, либо те, чей уровень благосостояния сильно выше, переживают за все это больше. У них есть время для того, чтобы озадачиться или же поддаться панике, которая всеми путями распространяется по территории Украины», – отчеканил собеседник.

Его семья и друзья принадлежат к категории первых.

«Лично мои родные заняты работой, воспитанием детей и ремонтом своего дома. У моей семьи одна позиция: мы не поддаемся общественному мнению – по крайней мере, стараемся это делать. Мы не поддаемся страху, куда нас всячески хотят ввести, и между собой поддерживаем позитивное настроение. Мы делаем это для того, чтобы здраво размышлять и продолжать жизнь», – резюмировал Анатолий.

Паника – плохой советчик

Николай Ефименко / фото из личного архива

Похожего мнения придерживается Николай Ефименко. Молодой человек живет и работает в Вильнюсе. Он приехал в Литву задолго до Евромайдана и начала боевых действий на Донбассе.

«Я переехал в 2012 году, когда все было спокойно. Что я могу сказать о сегодняшней эскалации… Чувствую себя уже давно уставшим от бесконечного медиапотока. Сейчас, когда [литовцы] узнают что я из Украины, сразу начинают расспрашивать про ситуацию. Я отвечаю просто – война идет с 2014 года. Наслышан о друзьях друзей, которые служили на востоке и даже погибали на фронте. В 2014-м я достаточно болезненно воспринимал информацию о событиях на Майдане, о репрессиях, о начавшейся войне. С тех пор фильтрую информацию, так как ее слишком много», – сетует Николай.

По его мнению, истерика и паника наносят стране не меньший урон, чем эскалация, которая совсем не обязательно должна перерасти в большую войну.

«По поводу друзей и родственников – моя мама давно живет в Швеции <...>, а друзья и знакомые реагируют по-разному. Кто-то боится, но большинство живут вдали от опасной зоны, поэтому реагируют довольно спокойно. Их раздражает паника, которую разводят СМИ. В целом, я ощущаю усталость от всего этого. Украина уже стала синонимом острой политической ситуации... Будто и поговорить больше не о чем», – сокрушается собеседник.

«Мы видим и слышим постоянную ложь»

Леонид Трегуб / фото из личного архива

Леонид Трегуб, 82 года. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает заниматься общественной деятельностью – возглавляет Ассоциацию прибалтийских украинцев. Леонид – офицер в отставке, участник национально-освободительного движения «Саюдис», один из учредителей первой украинской общины в Литве.

«Будет война или нет – вопрос открытый. Не хотелось бы делать прогнозы «пальцем в небо». Исключать такого сценария нельзя, поскольку Россия невротизирована. Много говорят, что российское общество войны не хочет и не одобряет позицию руководства, но нужно понимать, что россиян науськивают. Ежедневно, ежечасно и ежеминутно по всем телеканалам идет поток страшной пропаганды – откровенной лжи, которая, хочешь ты того или нет, влияет на сознание, оседает в голове, и противостоять этому сложно», – считает он.

«Размах пропаганды, фальсификаций и дезинформации на главных российских каналах настолько велик, что уже просто невозможно… Я не знаю, каким образом западным лидерам удается общаться с Путиным и с Лавровым, когда мы видим и слышим постоянную ложь. Сегодня Москва утверждает, что ей, мол, грозит какая-то угроза, что их беспокоит НАТО, но это чушь. Достаточно взглянуть на карту и мы поймем, что соприкосновение РФ со странами альянса занимает меньше десяти процентов ее границ. В свою очередь, Россия стягивает войска к границам с Украиной, странами Балтии, Грузией – речь идет о десятках тысяч вооружений, но при этом Кремль говорит, что стране угрожают многонациональные батальоны в Литве, Латвии и Эстонии, чья численность составляет несколько сотен... Это возмутительно», – восклицает Трегуб.

Глава ассоциации недоволен, что страны Запада волей-неволей подыгрывают Путину.

«Они едут в Москву, говорят о деэскалации, о диалоге, о переговорах и компромиссах, но виновницей этого напряжения, противостояния, вооруженного конфликта и потенциальной войны является сама Россия. Она начала все это. Я бы очень хотел, чтобы западные лидеры сказали господину Путину и его приближенным в лицо, что вы врете, но, наверное, дипломатический этикет такого не позволяет, хотя, учитывая то, как изъясняются российские политики, и те же Лавров и Путин, было бы неплохо отвечать им в их же манере», – констатировал собеседник.

9 февраля премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва в случае необходимости готова принять украинских беженцев. Ответственные ведомства и самоуправления должны подготовиться к наплыву тех, кому, возможно, придется укрыться от войны. Соответствующее поручение глава кабмина дала министру внутренних дел Агне Билотайте.