Эстония передала Киеву противотанковые комплексы Javelin

Ракетные системы Javelin американского производства переданы Киеву, заявил командующий эстонскими вооруженными силами. О количестве поставленных систем не сообщается.

На фоне обострения кризиса вокруг возможного военной агрессии России против Украины Эстония поставила Киеву первую партию вооружений. Властям Украины переданы противотанковые переносные ракетные комплексы (ППРК) Javelin, заявило вечером в пятницу, 18 февраля, министерство обороны в Таллине. О количестве поставленных комплексов не сообщается.

"Это маленький шаг Эстонии в поддержке Украины, но это реальный и ощутимый вклад в дело защиты от российской агрессии", - заявил генерал-лейтенант Мартин Херем, командующий Силами обороны (СО) Эстонии. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Эстонию за помощь. "Мы видим, что мы не одни", - написал он в микроблоге Twitter.

США дали разрешение на поставки вооружений Украине

Ранее Эстония получила от Вашингтона разрешение поставить Киеву ППРК Javelin, приобретенные ею у США. Кроме того, американцы разрешили Латвии и Литве передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger для поражения низколетящих воздушных целей, а также сопутствующее оснащение.

Таллин намерен предоставить Киеву девять 122-миллиметровых гаубиц советского производства, находившихся в свое время на вооружении ГДР, затем переданных в Финляндию, а оттуда - в Эстонию. Балтийское государство направило соответствующий запрос в Берлин, но ответа до сих пор не получило, отмечает dpa.

По данным западных спецслужб, вдоль границ Украины сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих. Президент США Джо Байден считает вторжение РФ на территорию соседнего государства возможным в любой момент. По его данным, планы Кремля включают нападение на Киев. В Москве отрицают подобные намерения.

DW