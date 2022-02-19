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2022.02.19 11:03

Пророссийские сепаратисты на востоке Украины объявили всеобщую мобилизацию

Радио «Cвобода»2022.02.19 11:03
Донецк
Донецк / Shutterstock.com

Глава пророссийских сепаратистов в Донецкой области Украины Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию на подконтрольных ему территориях. Видеообращение распространено в субботу утром. Аналогичное заявление сделал глава сепаратистов в Луганской области Леонид Пасечник.

Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на подконтрольной территории и "способным держать в руках оружие", с призывом защитить "свои семьи, Донбасс и всех русских людей". Ранее утром в субботу депутаты самопровозглашённой республики собрались на чрезвычайное заседание, где приняли постановление о мобилизации, передаёт "Донецкое агентство новостей".

"Встать на защиту своей земли" накануне призвал "мужчин, способных держать оружие" Пасечник. Утром в субботу он подписал указ о мобилизации, передаёт "Луганский информационный центр".

Накануне сепаратисты объявили о вывозе населения на территорию России. Российский президент Владимир Путин распорядился выдать каждому беженцу по 10 тысяч рублей, в граничащую с сепаратистами Ростовскую область отправлены исполняющий обязанности министра чрезвычайных ситуаций Александр Чуприян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Мобилизация и эвакуация происходит на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала рост интенсивности обстрелов в регионе за последние дни.

В ежедневном отчёте о работе миссии ОБСЕ сказано, что за сутки в Донецкой области зафиксировано более 200 нарушений режима прекращения огня, в Луганской области - почти 700 нарушений. Сепаратисты и украинская армия обвиняют в этом друг друга. Сепаратисты утверждают, что украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это категорически отрицает.

В пятницу вечером украинский министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных сепаратистам районов выехать на территорию, которую контролирует Киев. "Мы вас ждём. Мы создадим все возможные условия для того, чтоб у вас было, где жить, что есть, для того, чтоб вы чувствовали, что вы не одни", — заявила она (перевод с украинского — по "Украинской правде").

Радио Свобода

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