Науседа: Размещение в Литве постоянного батальона США укрепило бы меры сдерживания

В субботу Президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил ситуацию в сфере безопасности в Балтийском регионе.

Президент отметил, что американские военные силы, размещенные в Литве с 2019 года, являются важным сдерживающим фактором, демонстрирующим союзническую солидарность.

Глава государства подчеркнул, что с учетом растущей напряженности в регионе размещение в Литве постоянного батальона США на ротационной основе укрепило бы меры сдерживания.

Ллойд Остин в Вильнюсе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Соединенные Штаты являются стратегическим союзником Литвы в области безопасности и обороны, их подключение и сотрудничество необходимы для обеспечения безопасности во всем Балтийском регионе. Мобилизация российских сил на восточной границе НАТО меняет ситуацию с безопасностью, поэтому решение об укреплении региональной безопасности дополнительными войсками из США имело бы критически важное значение», – сказал президент.

В ходе встречи, как сообщили в президентской администрации, говорилось о важности поддержки Украины, о возможных мерах по снижению напряженности в регионе. По словам президента, сегодня особенно важно сохранить единство союзников по НАТО и политику открытых дверей альянса для всех государств, которые стремятся к членству.

В ходе визита министр обороны США провел также встречу с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

Встреча Ингриды Шимоните с Ллойдом Остином / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Высокопоставленный представитель американской администрации проведет также отдельную двустороннюю встречу с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом, который замещает министра обороны (Арвидас Анушаускас заразился коронавирусом), руководством министерства обороны и Вооруженных сил Литвы. Запланирована также совместная четырехсторонняя встреча Л. Остина с министрами обороны стран Балтии.