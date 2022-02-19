Науседа: Размещение в Литве постоянного батальона США укрепило бы меры сдерживания

В субботу Президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и обсудил ситуацию в сфере безопасности в Балтийском регионе.
Президент отметил, что американские военные силы, размещенные в Литве с 2019 года, являются важным сдерживающим фактором, демонстрирующим союзническую солидарность.
Глава государства подчеркнул, что с учетом растущей напряженности в регионе размещение в Литве постоянного батальона США на ротационной основе укрепило бы меры сдерживания.
«Соединенные Штаты являются стратегическим союзником Литвы в области безопасности и обороны, их подключение и сотрудничество необходимы для обеспечения безопасности во всем Балтийском регионе. Мобилизация российских сил на восточной границе НАТО меняет ситуацию с безопасностью, поэтому решение об укреплении региональной безопасности дополнительными войсками из США имело бы критически важное значение», – сказал президент.
В ходе встречи, как сообщили в президентской администрации, говорилось о важности поддержки Украины, о возможных мерах по снижению напряженности в регионе. По словам президента, сегодня особенно важно сохранить единство союзников по НАТО и политику открытых дверей альянса для всех государств, которые стремятся к членству.
В ходе визита министр обороны США провел также встречу с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.
Высокопоставленный представитель американской администрации проведет также отдельную двустороннюю встречу с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом, который замещает министра обороны (Арвидас Анушаускас заразился коронавирусом), руководством министерства обороны и Вооруженных сил Литвы. Запланирована также совместная четырехсторонняя встреча Л. Остина с министрами обороны стран Балтии.