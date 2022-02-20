«Тайны и истории забытых вещей» Ольги Прокофьевой

Программа «Русская улица» отправилась в гости к вильнюсскому коллекционеру, искусствоведу Ольге Прокофьевой, у которой вышла очередная книга, посвященная старым вещам.

- Наверное, начнём с этого замечательного предмета, выпущенного Королевской фарфоровой мануфактурой в начале XIX века, - произносит в начале встречи Ольга Прокофьева. - Это мороженица! Вот так подавали в прошлом мороженое.

Мороженица из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

...Этот предмет состоит из трёх частей – крышка, ёмкость для мороженого и ведёрко. В ведёрко помещали лёд.

Мороженица из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

...Обратите внимание, насколько небольшая ёмкость для самого мороженого – оно действительно было дорогим лакомством!

Мороженица из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

...И потом всё это накрывалось вот такой крышкой. Почему у крышки такая форма? Потому что сюда тоже клали лёд.

Мороженица из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Новая книга Ольги Прокофьевой «Тайны и истории забытых вещей» дарит читателям много открытий. На страницах книги – рассказы о вещах, когда-то верой и правдой служивших людям в быту. Первая книга «Мир забытых вещей» увидела свет в 2017 году, и, поскольку она пользовалась большим успехом, Ольга решила написать вторую.

Книга Ольги Прокофьевой «Тайны и истории забытых вещей» / стоп-кадр из программы «Русская улица»

- После выхода первой книги мне стали писать люди, находить мой веб-сайт, находить меня в социальных сетях, писать мне письма о том, что они хотят увидеть во второй книге, - говорит Ольга. - Я не могла не откликнуться, потому что, действительно, материала много. Предметы забытые, но они были. Некоторые видоизменились, какие-то остались... В первой книге уместить всё было невозможно, в результате появилась вторая книга.

Ольга Прокофьева рассказывает о своей коллекции / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Ольга Прокофьева родилась и выросла в России, тринадцать лет провела в Великобритании, а последние несколько лет живёт с семьей в Литве.

Чайница из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

- Этот сундучок возвращает нас в сороковые годы XIX столетия, - продолжает Ольга Прокофьева знакомить зрителей со своей коллекцией. - Это чайница. Вот в таких сундучках хранили чай. Внутри мы видим две ёмкости – для чёрного и зелёного чая.

Чайница из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

...И вот такой стеклянный стаканчик – сюда помещена серебряная ложечка. И в этом стаканчике перемешивали чёрный и зелёный чай. В прошлом их смешивали и потом заваривали, - говорит искусствовед.

Забытые предметы быта – это не обязательно редкие экземпляры или антиквариат. Многие из них выпускали массово, в большом количестве.

Столовые приборы из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

- Вы знаете, был и масс-маркет! - восклицает коллекционер. - Не такой, как сегодня, но был. Стали изготавливать посеребрённые предметы, имитацию перламутра, слоновой кости. И всё это использовали для изготовления предметов для менее обеспеченных слоев населения. Стал формироваться средний класс, жилищные условия стали улучшаться, люди тоже хотели купить красивые предметы в свой быт, в своё жильё, и в результате стал формироваться масс-маркет.

Чашка-мустаж / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Один из примеров масс-маркета – чашка-мустаж для мужчин с усами. К примеру, такими, какими обладал знаменитый Эркюль Пуаро.

Пользуясь случаем, программа «Русская улица» напоминает, что исполнитель роли знаменитый актер Дэвид Суше в конце января был посвящен в рыцари. Церемония вручения рыцаря-бакалавра прошла в Виндзорском замке. Программу это не может не радовать, ведь по происхождению Дэвид Суше – самый настоящий литвак, потомок еврейских эмигрантов. Дед артиста по отцу – Исидор Сушедович (потом эта фамилия сократилась до Суше) родился в Кретинге, родители мамы – родом из Даугавпилса и Витебска.

Актёр Дэвид Суше в роли Эркюля Пуаро / стоп-кадр из худ. сериала «Пуаро Агаты Кристи» (реж. Эндрю Грив, Эдвард Беннет, Ренни Рай, Брайан Фарнхэм и другие)

Но вернемся к чашке-мустаж. Как поясняет Ольга Прокофьева, специальная полочка в такой чашке предостерегала от попадания напитка на шикарные усы мужчин.

- Эти чашки были очень популярны начиная со второй половины XIX века, пока мужчины носили растительность на лице, - говорит она. - Как только мужчины стали гладко брить свои лица, эти чашки вышли из употребления. Но лет десять назад я снова их встретила. В Великобритании есть магазин предметов для мужчин – там продаются всевозможные модели машинок, яхт, какие-то кошелёчки... Все мелочи, которые нужны мужчине. И там стали презентовать чашки-мустаж как ноу-хау. Но на самом деле, это тот предмет, который когда-то уже был в употреблении! О нём забыли, а сегодня он опять становится популярным, и многие изготовители – фарфоровые, керамические мануфактуры – стали производить чашки-мустаж. И сегодня вы можете купить как старинные чашки-мустаж, так и современные – подарить подарок своей второй половине.

Ольга Прокофьева рассказывает о своей коллекции / стоп-кадр из программы «Русская улица»

На своей страничке в фейсбуке Ольга задаёт загадки – для чего служил тот или иной предмет. Очень непросто бывает догадаться! Например, она продемонстрировала в эфире передачи такой предмет.

Плевательница из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

- Хотя этот предмет сейчас стоит на столе, на самом деле он должен стоять на полу. Это напольная плевательница. Плевательницы устанавливались везде: во дворцах, в поездах, на железнодорожных станциях, в отелях, в мужских заведениях, в пабах, – везде были плевательницы. И от уровня заведения зависел вид плевательницы, её дизайн. Были очень роскошные, как, например, эта. Такого плана плевательницы – золочёные, фарфоровые – ставились во дворцах. Были и хрустальные плевательницы. Были и простые – из меди, из латуни, – которые ставились в не очень дорогих мужских парикмахерских, - рассказывает Ольга Прокофьева.

В конце XIX наука доказала, что таким образом распространяются бактерии, и плевательницы исчезли из обихода.

Венчик для шампанского из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

- Ещё один интересный предмет – венчик для шампанского, он описан во второй книге, - переходит к следующему экспонату своей коллекции Ольга. - Для того, чтобы пузырьки шампанского не ударяли в нос, и вы не чихали, в своё время было принято избавляться от этих пузырьков с помощью вот такого венчика для шампанского. От «перляжа» (пузырьки шампанского – это «перляж»).

Кукольный дом из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Очень ценный экземпляр коллекции Ольги – коллекционный кукольный дом, который хозяйка обустраивает в стиле эпохи середины XVIII века.

- Этот домик был приобретён на известной выставке кукольной миниатюры «Dollshouse Kensington festival». Это, в принципе, макет основного здания Blickling Hall, который располагается в графстве Норфолк, - говорит искусствовед и, будто оконные ставни, раскрывает стены кукольного дома.

Кукольный дом из коллекции Ольги Прокофьевой / стоп-кадр из программы «Русская улица»

- Эту миниатюру создал известный в Великобритании мастер миниатюр Майк Марсден, - продолжает свой рассказ Ольга Прокофьева. - Эта миниатюра – коллекционная. Никогда в подобные домики дети не играли. Наоборот, детей держали от них подальше. В принципе, миниатюры создавались для взрослых.

Кукольный дом из коллекции Ольги Прокофьевой (фрагмент) / стоп-кадр из программы «Русская улица»

...Кукольными миниатюрами увлекались очень многие. Известный коллекционер миниатюр – друг Пушкина Нащёкин. У него тоже был кукольный домик. Он заказывал предметы у мастеров, и они изготавливали всё это в миниатюре. Всё то же самое – здесь.

Кукольный дом из коллекции Ольги Прокофьевой (фрагмент) / стоп-кадр из программы «Русская улица»

...Самый главный аспект кукольной миниатюры – всё, что нас окружает в реальном мире, в кукольном доме должно быть изготовлено из тех же самых материалов. Мебель – это дерево, доспехи – это металл, фарфоровые сервизы, миниатюрные столовые приборы – серебряные, посеребрённые. Главное, чтобы они были как реальные, и чтобы при определённых ракурсах этот миниатюрный мир выглядел реальным, - заканчивает свой рассказ писательница.

Кукольный дом из коллекции Ольги Прокофьевой (фрагмент) / стоп-кадр из программы «Русская улица»

Ольга – не только коллекционер, она занимается ещё и просветительской деятельностью – читает лекции, приоткрывает завесу прошлого. Знакомит людей с когда-то популярными, а сегодня забытыми словами – «зибеллино», «портрезор», «слаботир»... Интересно, какие вещи из сегодняшнего дня канут в Лету? Покажет время.