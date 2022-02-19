Науседа после встречи с Харрис: США думают об укреплении Балтийских стран

Литовский президент Гитанас Науседа, который в пятницу в Мюнхене встретился с вице-президентом США Камалой Харрис, говорит, что Вашингтон рассматривает вопрос об укреплении стран Балтии.

Науседа и лидеры других Балтийских стран встретились с Харрис на фоне напряженности из-за вероятного вторжения России в Украину.

"Было сказано, что сейчас как раз рассматривается вопрос об укреплении Балтийских стран, поскольку угрозы, раздающиеся сейчас, требуют ответа как в формате НАТО, так и от наших союзников, прежде всего, от США", - такие слова президента приводит Группа по коммуникации президентского ведомства.

"Думаю, что они сейчас в процессе, и вскоре должны появиться определенные решения", - добавил руководитель страны.

Гитанас Науседа на встрече с вице-президентом США Камалой Харрис / AP nuotr.

Науседа считает, что военное присутствие США в регионе является самым надежным фактором сдерживания России. По его словам, Литва рассчитывает на постоянное присутствие американских военных в стране.

Глава государства выразил убеждение, что министры обороны Балтийских стран смогут обсудить конкретную помощь США с главой Пентагона Ллойдом Остином, который в субботу посетит Вильнюс.

США с 2019 года размещают в Литве на ротационной основе свои батальоны - численностью примерно 500 человек.

Вице-президент США Камала Харрис встретилась с руководителями стран Балтии / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

В начале встречи с лидерами Балтийских стран Харрис заявила, что Вашингтон твердо настроен защищать своих союзников в условиях напряженности с Россией и что обязательства американцев "прочны, как железо".

Позднее в пятницу Науседа встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.