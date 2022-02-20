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2022.02.20 13:55

Брэд Питт судится с Анджелиной Джоли из-за виноградника во Франции, проданного россиянину

BBC News
BBC News Русская служба2022.02.20 13:55
Брэд Питт и Анджелина Джоли
Брэд Питт и Анджелина Джоли / фото REUTERS

Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену, актрису Анджелину Джоли. Он обвиняет ее в нарушении соглашения не продавать свою долю в винодельческом хозяйстве во Франции, которое пара совместно приобрела в 2008 году.

Согласно судебным документам, Питт утверждает, что Джоли без согласования с ним продала свои акции винодельческой компании Chateau Miraval и расположенного на территории этого поместья замка во французском Провансе. Их покупателем стала компания Tenute del Mondo, входящая в Stoli Group (основана российским бизнесменом Юрием Шефлером). В числе прочего она известна как производитель водки "Столичная".

В судебных документах сказано, что Питт превратил винодельческое предприятие в успешный бизнес
В судебных документах сказано, что Питт превратил винодельческое предприятие в успешный бизнес / фото GETTY IMAGES

Питт говорит, что Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу и намеренно скрывала от него условия сделки.

Актер требует через суд отмены сделки и возмещения ущерба. Джоли пока не комментировала иск своего бывшего супруга.

По словам адвокатов Питта, винодельческое предприятие на юге Франции стало для актера "страстным увлечением" и под его руководством "превратилось в успешный многомиллионный бизнес". В иске утверждается, что виноградник является "одним из наиболее высоко ценимых производителей розового вина в мире".

"[Джоли] продала свою часть акций, зная о том, что Шефлер и связанные с ним структуры попытаются взять под контроль бизнес, которому Питт посвятил себя, и подорвать инвестиции Питта в Мираваль", - сказано в иске.

Развод

Американский портал TMZ пишет, что в июле прошлого года Джоли обратилась в суд и заявила, что достигла соглашения о продаже своей доли в компании неназванному лицу. В сентябре Питт разрешил бывшей супруге продать ее долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя, было сказано в публикации.

В судебных документах сказано, что Питт превратил винодельческое предприятие в успешный бизнес
В судебных документах сказано, что Питт превратил винодельческое предприятие в успешный бизнес / фото GETTY IMAGES

В иске утверждается, что Джоли письменно уведомила бывшего супруга о намерении продать свои акции, объяснив, что это решение далось ей очень непросто.

По данным прессы, Джоли и Питт купили Chateau Miraval, расположенный в коммуне Корран на юго-востоке Франции, за 25 млн евро.

Актеры, на счету у каждого из которых множество наград и номинаций, встречались в течение 10 лет и в 2014 году поженились. Но в 2016-м Джоли подала на развод.

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Брэд Питт и Анджелина Джоли
В судебных документах сказано, что Питт превратил винодельческое предприятие в успешный бизнес
В судебных документах сказано, что Питт превратил винодельческое предприятие в успешный бизнес
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