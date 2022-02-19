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2022.02.19 07:45

Источники в разведке США: отвод войск РФ от границы с Украиной – уловка

Радио «Cвобода»2022.02.19 07:45
Военный парад в Москве
Военный парад в Москве / AP nuotr.

Разведка США считает заявления российского Минобороны об отводе войск от границы с Украиной преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Соединённые Штаты и другие государства. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники газеты рассказали, что Россия продолжает увеличивать свою группировку вблизи границы с Украиной. Кроме того, по данным источников, Москва может инсценировать теракт или химическую атаку на российской территории и обвинить в случившемся Вашингтон. Действия России собеседники The Washington Post называют частью кампании по дезинформации.

Российская сторона публикацию пока не прокомментировала.

О вероятном использовании химического оружия Россией говорил и госсекретарь США на заседании Совета Безопасности ООН. Энтони Блинкен призвал Москву отказаться от нападения на Украину и отвести войска в места дислокации. В ответ замглавы российского МИДа Сергей Вершинин отверг все обвинения американской стороны и подчеркнул, что страны Запада не смогли оказать давление на Киев для выполнения Минских соглашений.

В свою очередь глава Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сообщил, что Киев не видит признаков полномасштабной военной операции со стороны Москвы. При этом Данилов обратил внимание на провокации со стороны России в Донбассе. Последние дни там наблюдается заметное обострение обстановки.

Украинские власти сообщили, что зафиксировали за четверг около 50 обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов в Луганской и Донецкой областях. В свою очередь сепаратисты обвиняют в обстрелах украинских военных.

Радио Свобода



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