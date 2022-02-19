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2022.02.19 11:10

Кирилл Рогов. Открытая дверь войны (было ли 16 февраля фейком?)

Кирилл Рогов, "Эхо Москвы"2022.02.19 11:10
Донбасс
Донбасс / AP nuotr.

Никаких существенных изменений в ситуации вокруг Украины пока не произошло. Война не началась 16 февраля, но она никуда не делась. Сообщения о якобы найденных в ДНР захоронениях мирных жителей являются очень тревожным сигналом.

Было ли 16 февраля фейком?

Нет. В чем суть проблемы? Весьма точно ее сформулировал Борис Джонсон, сказав, что речь идет о крупнейшем кризисе европейский безопасности последних десятилетий. Действительно, никогда с середины прошлого века в Европе не скапливалась армия, находящаяся в готовности для завоевания большей части соседней страны. Потому, что никто никого не собирался завоевывать. И если теперь такая армия возле границ Украины стоит, то мы уже в другом мире, в мире войны.

Первый раз крупная группировка была развернута на границе Украины в начале весны 2021 г. Кремль не анонсировал намерений что-то завоевать, он, как это положено у «уважаемых людей», показывал, что может это сделать. Администрация США ответила пониманием на этот «язык телесности»: Байден забыл, как называл Путина убийцей, и пошел на уважительные переговоры в Женеве.

Осенью Кремль вновь начал накапливать убедительную группировку у границ Украины, намекая на необходимость нового раунда уважительных переговоров. Однако США на этот раз ответили иначе: «какого черта мы одни беспокоимся о том, что Путин развяжет войну? пусть беспокоится весь мир». В результате, два месяца американская администрация транслировала в публичное пространство те признаки «серьезности намерений», которые в основном предназначались именно ей.

Вместо того, чтобы думать, какими уступками предотвратить войну, США предложили Украине и Европе думать о том, как ответить на ее неизбежность. Это ослабило «переговорную позицию» Кремля.

Дискомфортной была и сама объявленность войны. В Кремле очень ценят неожиданность и тайну.

Причина войны (casus belli)

У войны должна быть причина. Если присмотреться к претензиям Кремля, то их было, на самом деле, три. Первая — гипотетическая возможность вступления Украины в НАТО. Но это слабый casus belli: довольно сложно оправдать массированную военную операцию с огромными человеческими потерями тем и захват территории независимого государства тем, что оно, возможно, станет членом НАТО через 10 лет или 20 лет.

Вторая претензия — неисполнение Киевом Минских соглашений. Кремль говорил о том, что они утратили смысл, не работают и пр. Но минские соглашения — это условия перемирия, которые таким образом объявлялись не соблюденными.

Наконец, третья гипотетическая причина войны — это «намерение Киева» решить вопрос восточных территорий силой, т.е. напасть на ДНР-ЛНР. Защита мирных жителей этих территорий, являющихся к тому же российскими гражданами, наиболее «легитимная» причина войны. Но в этом случае она не должна быть связана с негативным ответом Запада на претензии Москвы по «вопросам безопасности».

Именно поэтому миролюбивые заявления Владимира Путина о необходимости соблюдать минские соглашения и продолжить переговоры с Западом не перевешивают того факта, что войска остаются у границы в полной готовности, а власти непризнанных территорий внезапно находят захоронения мирных жителей.

Дверь для войны осталась открытой.

Эхо Москвы

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