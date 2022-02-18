Минобороны России объявило о проведении ядерных учений

Минобороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина.

Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов.

В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчётов, экипажей и надёжность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Минобороны.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла плановые ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины.

В декабре прошлого года Россия выдвинула требования "гарантий безопасности" на фоне увеличения группировки своих вооружённых сил у границ с Украиной. В январе и феврале прошла серия переговоров и встреч, в том числе на высшем уровне, в ходе которых обсуждались как российские требования, так и угроза нападения на Украину.



США и их союзники подчёркивают, что не откажутся от политики открытых дверей НАТО, но готовы обсуждать ограничение ядерных вооружений, неразмещение ударных вооружений на востоке Европы, меры по повышению прозрачности и так далее.

Россия все обвинения в подготовке нападения на Украину отвергает.



Радио "Свобода"