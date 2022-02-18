Спикеры Литвы, Украины и Польши согласовали действия на случай вторжения РФ в Украину

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и ее польские и украинские коллеги в пятницу согласовали совместные действия в случае вторжения России в Украину.

Руководители литовского и польского парламентов намерены в ближайшее время посетить Киев.

В онлайн-совещании по вопросам региональной безопасности приняли участие маршал Сената Польши Томаш Гродзки и председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает отдел по связям с общественностью Сейма.

«Поддержка Украины Литвой не вызывает сомнений. Мы уже предпринимаем множество дипломатических, политических и практических шагов, поддерживая ее всеми возможными с точки зрения права формами, включая военную поддержку, военную подготовку и учения, совместные учения, лечение и реабилитацию раненых солдат. На минувшей неделе украинской армии доставили переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, а в Киев в знак солидарности отправилась делегация Сейма», - приводятся слова Чмилите-Нильсен в пресс-релизе.

Она отметила, что Литва добивается, чтобы международное сообщество «занимало принципиальную позицию по вопросу Украины, действовало согласованно и поддерживало тесные контакты как в многостороннем, так и в двусторонних форматах».

В ходе беседы была достигнута договоренность о том, что спикеры парламентов стран Люблинского треугольника – Литвы, Польши и Украины – в ближайшее время встретятся в Киеве.

В начале этой недели спикер Сейма Чмилите-Нильсен также обсудила вопросы безопасности в регионе со спикерами Балтийских и стран Северной Европы.

Москва недавно дислоцировала более 100 тыс. военных и тяжелую технику вблизи границ Украины, Запад опасался возможного военного вторжения в страну.