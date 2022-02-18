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2022.02.18 12:09

Великобритания закрыла программу «золотых виз»: что нужно знать

Новая газета – Балтия2022.02.18 12:09
Лондон
Лондон / Shutterstock nuotr.

Великобритания решила отменить программу так называемых «золотых виз», которые выдавались за инвестиции в экономику страны заявителям независимо от их национальности, сообщается на сайте британского правительства.

Программа «золотых виз» для тех, кто инвестировал в экономику королевства не менее 2 млн фунтов стерлингов (около 2,4 млн евро), была свернута из-за опасений, что в финансовую систему Великобритании будут вливаться деньги, полученные незаконным путем.

«Я хочу обеспечить доверие британцев к миграционной системе, в том числе остановить коррумпированные элиты, которые угрожают нашей нацбезопасности и гоняют грязные деньги по нашим городам. Закрытие этого маршрута — это только начало нашей новой борьбы с мошенничеством и незаконным финансированием», — заявила главы британского МВД Прити Патель.

«Москва-на-Темзе»

Великобритания выдавала «золотые визы» в обмен на крупные инвестиции с 2008 года. Сейчас власти королевства решили отменить программу на фоне обострения напряженности между Россией и Западом из-за Украины, отмечает Reuters.

Агентство также указывает, что Лондон давно называют «Лондонградом» или «Москвой-на-Темзе», поскольку «очень состоятельные россияне и граждане других бывших советских республик скупают здесь роскошную недвижимость». К слову, в 2021 году газета The Sunday Times опубликовала список богатейших людей королевства, в него вошли 15 уроженцев СССР.

«Играть по правилам»

Кто хочет инвестировать в Великобританию и «играть по правилам», смогут получить «визу новатора».

В настоящее время ее может получить человек, который планирует создать инновационный бизнес в королевстве (нужно получить одобрение регулятора) и инвестировать в него не менее 50 000 фунтов стерлингов (60 000 евро).

В то же время правительство сообщило, что МВД доработает эту программу.

"Новая газета - Балтия"

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