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2022.02.18 08:47

Масюлис: перебоев в электроснабжении не будет, система действует стабильно

BNS, LRT.lt2022.02.18 08:47
Рокас Масюлис
Рокас Масюлис / E. Blaževič/LRT nuotr.

После того, как Банк Литвы  указал финансовым учреждениям страны подготовиться к вероятным перебоям в электроснабжении и кибернетическим атакам, глава литовской электропередающей компании Litgrid заявил, что перебоев с подачей электроэнергии в Литве не будет.

"Мы подготовились и к сценарию работы в экстремальных ситуациях, например, если вдруг прекратится подача электроэнергии по всем линиям с Россией и Беларусью (...) Система стран Балтии стабильна, самодостаточна (...)", - сказал BNS гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.

Он добавил, что компания промоделировала ряд сценариев от менее рискованных до наиболее рискованных, в связи с чем можно сделать вывод, что перебоев с подачей электроэнергии не будет.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис в начале февраля подтвердил BNS, что в условиях роста напряженности между Россией и Западом министерство выработало специальный план обеспечения энергетической безопасности Литвы, однако его содержание является конфиденциальным и разглашению не подлежит.

Из-за опасений на предмет российского военного вторжения в Украину Банк Литвы указал банкам и другим финансовым учреждениям страны быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии и кибератакам, сообщает новостное агентство Reuters.

В письме банка говорится, что нарастающая геополитическая напряженность в регионе повышает угрозы кибератак, включая атаки против важнейшей информационной инфраструктуры.

# Литва
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