Лукашенко готов признать "ДНР" и "ЛНР" вместе с Россией

Признание сепаратистских регионов Донбасса возможно при определенных обстоятельствах, заявил правитель Беларуси. Лукашенко пригрозил разместить в Беларуси ядерное оружие в ответ на "угрозы Запада".

Белорусский правитель Александр Лукашенко выразил готовность признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую "народные республики" при определенных обстоятельствах и вместе с Россией. "Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", - сказал Лукашенко в ходе посещения совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022" на полигоне "Осиповичский" в четверг, 17 февраля.

Лукашенко акцентировал внимание на том, что Беларусь и Россия будут совместно обсуждать целесообразность признания сепаратистских регионов Донбасса. Госдума РФ уже направила обращение Владимиру Путину с предложением признать "ДНР" и "ЛНР", но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание этих регионов не соответствует Минским соглашениям. В Кремле также отметили, что обращение Госдумы отражает волю народа, но по вопросу признания "ДНР" и "ЛНР" решений не принято.

Ядерное оружие в Беларуси



В ходе посещения учений Лукашенко допустил возможность размещения на территории Беларуси ядерного оружия в ответ на "угрозы Запада". "В случае необходимости мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - сказал он. Предыдущий раз Лукашенко заявлял о возможности размещения ядерного оружия в Беларуси 1 декабря 2021 года.

Белорусский правитель не исключил, что его страна может оставить часть российских боеприпасов после учений. "Если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь", - пояснил он. Лукашенко также выразил заинтересованность купить или получить в подарок от России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другое перспективное вооружение.

По его словам, под Минском могут быть размещены российские зенитные ракетные системы С-400. При этом Лукашенко сказал, что не видит необходимости в создании российских военных баз в Беларуси.

Учения России и Беларуси



Россия и Беларусь в настоящее время проводят проверку вооруженных сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - проходила передислокация и создание группировок войск, на втором - с 10 по 20 февраля - совместные учения "Союзная решимость-2022".

В учениях участвуют ряд частей ВС Беларуси, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России. В Беларусь из России, в частности, передислоцированы истребители Су-35, системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С", различная бронетехника и артиллерия, тысячи военнослужащих.

В Беларуси в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).



DW