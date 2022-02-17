Новости

2022.02.17 15:33

Литва переводит часть сотрудников посольства в Украине во Львов

Радио LRT, LRT.lt2022.02.17 15:33
Львов
Львов / Vida Press nuotr.

Часть сотрудников посольства Литвы в Украине будет переведена на работу во Львов. Об этом в четверг в эфире Радио ЛРТ сообщила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

"По примеру ряда стран часть персонала мы переводим во Львов, - сказала она. По словам советника, пока ситуация будет позволять, дипломаты продолжат работать в Киеве.

А. Скайсгирите подчеркнула, что основные функции литовской дипмиссии осуществляются именно в столице Украины. "Если ситуация изменится в худшую сторону, оставшийся персонал также будет переведен во Львов", - заявила советник.

13 февраля МИД Литвы рекомендовал членам семей литовских дипломатов в Украине и сотрудникам диппредставительства покинуть территорию страны.

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа в Мюнхене встретится с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить российскую угрозу восточному флангу НАТО, в том числе меры по укреплению безопасности.

Москва недавно стянула более 100 тыс. военных и тяжелую военную технику к границам Украины, в связи с чем Запад опасался возможного военного вторжения в страну.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Банк Литвы
1 ч. назад

Банк Литвы предупреждает банки о возможных кибератаках и перебоях с электроэнергией

Р. Карбаускис
1 ч. назад

Карбаускис хочет вести переговоры с Китаем, чтобы "исправить ошибки" Шимоните

Киев
3 ч. назад

Европарламент одобрил помощь Украине в размере 1,2 млрд евро

Тайвань
4 ч. назад

Советник президента Литвы предлагает определиться с названием представительства Тайваня

Вильнюс
5 ч. назад

В Литве - 7,6 тыс. новых случаев коронавируса

"Северный поток-2"
5 ч. назад

«Северный поток – 2». Российская пропаганда на тропе газовой войны, странам Балтии — главные шишки

Г. Науседа
6 ч. назад

Президент Литвы обсудит с лидерами ЕС украинско-российский кризис

Коронавирус в Израиле
6 ч. назад

ВОЗ: число заражений COVID в мире снизилось на 19%

Берлинале
7 ч. назад

Главную награду Берлинале получил фильм каталонского режиссера Карлы Симон "Алькаррас"

Донбасс
7 ч. назад

США: заявления Москвы о "геноциде" на Донбассе - предлог для вторжения

Валерий Соловей
2022.02.16 19:09

В Москве задержан политолог Валерий Соловей

16-ое Февраля в Вильнюсе
8
2022.02.16 20:43

Праздник на вильнюсских улицах – море людей и традиционные костры

8
"Северный поток-2"
2022.02.17 10:20

«Северный поток – 2». Российская пропаганда на тропе газовой войны, странам Балтии — главные шишки

Тайвань
2022.02.17 11:26

Советник президента Литвы предлагает определиться с названием представительства Тайваня

Вильнюс
2022.02.17 10:45

В Литве - 7,6 тыс. новых случаев коронавируса

Г. Науседа
2022.02.17 09:51

Президент Литвы обсудит с лидерами ЕС украинско-российский кризис

Портрет Ивана Тургенева кисти Ильи Репина (фрагмент)
2022.02.16 16:51

В России хотят оштрафовать издание о поэзии за письмо Тургенева Герцену

Банк Литвы
2022.02.17 14:24

Банк Литвы предупреждает банки о возможных кибератаках и перебоях с электроэнергией

Донбасс
2022.02.17 08:27

США: заявления Москвы о "геноциде" на Донбассе - предлог для вторжения

Коронавирус в Израиле
2022.02.17 09:40

ВОЗ: число заражений COVID в мире снизилось на 19%