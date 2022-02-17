Литва переводит часть сотрудников посольства в Украине во Львов

Часть сотрудников посольства Литвы в Украине будет переведена на работу во Львов. Об этом в четверг в эфире Радио ЛРТ сообщила советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

"По примеру ряда стран часть персонала мы переводим во Львов, - сказала она. По словам советника, пока ситуация будет позволять, дипломаты продолжат работать в Киеве.



А. Скайсгирите подчеркнула, что основные функции литовской дипмиссии осуществляются именно в столице Украины. "Если ситуация изменится в худшую сторону, оставшийся персонал также будет переведен во Львов", - заявила советник.



13 февраля МИД Литвы рекомендовал членам семей литовских дипломатов в Украине и сотрудникам диппредставительства покинуть территорию страны.

В четверг президент Литвы Гитанас Науседа в Мюнхене встретится с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить российскую угрозу восточному флангу НАТО, в том числе меры по укреплению безопасности.

Москва недавно стянула более 100 тыс. военных и тяжелую военную технику к границам Украины, в связи с чем Запад опасался возможного военного вторжения в страну.