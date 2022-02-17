Главную награду Берлинале получил фильм каталонского режиссера Карлы Симон "Алькаррас"

Жюри 72-го Берлинского кинофестиваля завершило свою работу. В этом году, из-за пандемии COVID-19, фестиваль проходит в два этапа: сперва преимущественно для аккредитованных журналистов и представителей киноиндустрии, а заключительные три дня, после объявления наград, будут отведены для обычных зрителей.

Жюри главного конкурса под председательством М. Найта Шьямалана наградило "Золотым медведем" фильм каталонского режиссера Карлы Симон "Алькаррас". Семью, зарабатывавшую на жизнь сбором персиков в этой деревне в провинции Льейда, вынуждают покинуть землю, которую она возделывала в течение шести десятилетий по бессрочному устному соглашению. После смерти землевладельца деревья решено вырубить, а на их место поставить солнечные батареи. В фильме снимались непрофессиональные актеры.



"Сельское хозяйство является темой фильма и было основной причиной, по которой я решила его снять. Мои дяди выращивают персики в Алькаррасе, и они, как и многие другие люди, попали в тяжелую ситуацию, потому что в наши времена очень трудно заниматься семейным фермерством. Я хотела бы, чтобы люди об этом знали", – объясняет Карла Симон.

Премию за лучший сценарий получил фильм "Рабие Курназ против Джорджа Буша" о бременской домохозяйке турецкого происхождения, которая борется за сына, обвиненного в подготовке теракта. Немецкая актриса Мельтем Каптан, сыгравшая Рабие Курназ, получила премию за лучшую роль.

Лучшим режиссером названа Клер Дени, представившая в Берлине драму о любовном треугольнике "Обе стороны лезвия".

Главную награду в секции "Столкновения", представляющей новаторское кино, получила картина "Мутценбахер". Знаменитый эротический роман "Жозефина Мутценбахер — История жизни венской проститутки, рассказанная ею самой", написанный в 1906 году Феликсом Зальтеном, автором "Бэмби", обсуждают и читают мужчины, откликнувшиеся на объявление, которое дала режиссер Рут Бекерман. В начале XX века общество осуждало распутство, прошло больше ста лет, но, несмотря на сексуальную революцию, многие табу остались, а некоторые добавились.

"Золотого медведя" за лучшую короткометражку получил фильм москвички Анастастии Вебер "Трэп". "Мои герои — это шестеро 18-ти летних парней, которые с утра до вечера учатся в школе олимпийского резерва и убиваются на жестких беговых тренировках. Все вместе они живут в спортивном общежитии, и, как и все остальные молодые люди в свободное время, интересуются музыкой, гуляют по городу, шутят и стараются хорошо проводить время. Только мир не за них. Люди вокруг видят в них угрозу для самих себя. И, видя рассвет, мои герои готовятся, что вы убьете их сегодня", — говорит Анастасия Вебер.

В программе "Столкновения" прошла премьера фильма Александра Золотухина "Брат во всём" о близнецах-курсантах, в "Панораме" был показан фильм Михаила Бородина "Продукты 24", основанный на истории "гольяновских рабов".

Актриса Изабель Юппер, награжденная почетным "Золотым медведем" за вклад в киноискусство, не смогла приехать в Берлин из Парижа, поскольку у нее был диагностирован коронавирус.



Санитарные меры на фестивале были строгими. В кинозалы пускали только вакцинированных зрителей в респираторах, журналистам необходимо было ежедневно сдавать антигенный тест. Все фестивальные вечеринки и приёмы были отменены, кинорынок прошел онлайн.



Радио "Свобода"