В Москве задержан политолог Валерий Соловей

Политолог Валерий Соловей задержан в Москве 16 февраля. В его доме прошёл обыск, изъяты компьютеры и электроника. Государственный канал RT и издание Znak.com передают со ссылкой на источники, что бывший преподаватель МГИМО стал подозреваемым по уголовной статье о возбуждении ненависти или вражды.

В чём именно, по информации их источников, подозревают политолога издания не сообщают. RT пишет, что, по данным следствия, Соловей делал публикации о сотрудниках органов российской власти в анонимном телеграм-канале "Генерал СВР".

Государственное агентство РИА "Новости" передаёт, что Соловей проходит свидетелем по неназванному уголовному делу. Вместе с ним задержан его сын Павел.

Соловей известен экстравагантными прогнозами, которые его критики называют конспирологическими. Он называл конкретные даты отставки президента России Владимира Путина и начала полномасштабной войны России с Украиной, оба прогноза в указанный срок не сбылись.

В июне суд оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 200 тысяч рублей из-за публикации выступления Соловья в программе "Особое мнение". Тогда политолог сообщил, что, по его данным, российские власти скрывают настоящие цифры о смертности от коронавируса. Соловей сравнил ситуацию с информацией о пандемии с катастрофой в Чернобыле и наводнением в Крымске.

61-летний профессор известен критическим отношением к российской власти. До 2019 года он преподавал в элитном российском вузе МГИМО, но покинул его, сославшись на политические причины.

Радио Свобода