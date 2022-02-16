На мероприятиях по случаю 16 декабря – выкрики, красноречивые плакаты и полицейские проверки

В День восстановления государства люди проявляют радость по поводу обретенной свободы, выражают солидарность с Украиной перед лицом российской военной угрозы. Высказывают свою позицию и активисты Семейного марша, а также другие постоянные участники акций протеста. Одного человека полиция не пропустила на площадь Даукантаса, так как он нес плакат: «Праздник принадлежит нации, а не властям!».

В первой половине дня никаких инцидентов в столице зафиксировано не было. Правда, как сказал пресс-секретарь департамента полиции Рамунас Матонис, перед торжественной церемонией на площади Даукантаса полицейским пришлось «профилактически пообщаться» с людьми, которые принесли на мероприятие плакаты, направленные против властей.

На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В 14:00 на балконе «Дома сигнатариев» появился профессор Витаутас Ландсбергис, что вызвало у собравшихся бурю эмоций. Речь первого фактического руководителя государства сопровождалась громкими аплодисментами и возгласами. Одни люди скандировали «Литва будет свободной!», другие выкрикивали «Озолас!»

На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В связи с большим скоплением людей полиция ограничила доступ к «Дому сигнатариев».

Как сообщил агентству BNS Р. Матонис, доступ людей на улицу Пилес со стороны Кафедрального собора ограничен с 13:36.

С 13:40 на улицу Пилес перестали пускать с улицы Бернардину, а с 13:50 – со стороны столичной ратуши.

По словам представителя полиции, такие меры были приняты из-за большого скопления людей и возможной давки.

На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства / E. Blaževič/LRT nuotr.

По сообщению журналиста LRT.lt, работающего в Старом городе Вильнюса, когда группа людей с площади Даукантаса двинулась в сторону улицы Пилес, их встретили сотрудники полиции.

Некоторых людей попросили показать содержимое рюкзаков, другие, сложив свои плакаты, растворились в толпе.

На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как напоминает LRT.lt, накануне департамент госбезопасности предупредил, что во время Дня восстановления государства возможны провокации и что акциями протеста могут попытаться воспользоваться невлиятельные, но агрессивно настроенные группы, разжигающие волнения в обществе.