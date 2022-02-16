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2022.02.16 15:37

На мероприятиях по случаю 16 декабря – выкрики, красноречивые плакаты и полицейские проверки

LRT.lt, BNS2022.02.16 15:37
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В День восстановления государства люди проявляют радость по поводу обретенной свободы, выражают солидарность с Украиной перед лицом российской военной угрозы. Высказывают свою позицию и активисты Семейного марша, а также другие постоянные участники акций протеста. Одного человека полиция не пропустила на площадь Даукантаса, так как он нес плакат: «Праздник принадлежит нации, а не властям!».

В первой половине дня никаких инцидентов в столице зафиксировано не было. Правда, как сказал пресс-секретарь департамента полиции Рамунас Матонис, перед торжественной церемонией на площади Даукантаса полицейским пришлось «профилактически пообщаться» с людьми, которые принесли на мероприятие плакаты, направленные против властей.

На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В 14:00 на балконе «Дома сигнатариев» появился профессор Витаутас Ландсбергис, что вызвало у собравшихся бурю эмоций. Речь первого фактического руководителя государства сопровождалась громкими аплодисментами и возгласами. Одни люди скандировали «Литва будет свободной!», другие выкрикивали «Озолас!»

На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В связи с большим скоплением людей полиция ограничила доступ к «Дому сигнатариев».

Как сообщил агентству BNS Р. Матонис, доступ людей на улицу Пилес со стороны Кафедрального собора ограничен с 13:36.

С 13:40 на улицу Пилес перестали пускать с улицы Бернардину, а с 13:50 – со стороны столичной ратуши.

По словам представителя полиции, такие меры были приняты из-за большого скопления людей и возможной давки.

На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства / E. Blaževič/LRT nuotr.

По сообщению журналиста LRT.lt, работающего в Старом городе Вильнюса, когда группа людей с площади Даукантаса двинулась в сторону улицы Пилес, их встретили сотрудники полиции.

Некоторых людей попросили показать содержимое рюкзаков, другие, сложив свои плакаты, растворились в толпе.

На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как напоминает LRT.lt, накануне департамент госбезопасности предупредил, что во время Дня восстановления государства возможны провокации и что акциями протеста могут попытаться воспользоваться невлиятельные, но агрессивно настроенные группы, разжигающие волнения в обществе.

На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства / E. Blaževič/LRT nuotr.
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
На праздничных мероприятиях по случаю Дня восстановления государства
# Литва
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