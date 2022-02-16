Руководство литовской «Achema» планирует остановить трудовые договоры бастующих

Руководство литовской компании по производству азотных удобрений «Achema» рассматривает возможность временно остановить трудовые договоры бастующих работников. В таком случае компания не будет платить бастующим зарплату, а на их место временно примут других людей.

«В отношении бастующих мы можем принять определенные действия, которые носят название локаут. Это значит, что мы можем остановить действие договоров бастующих и до окончания локаута не платить им зарплату, а вместо них нанять новых людей на определенный срок или временно предложить их место другим работникам», — приводит Lietuvos Rytas слова главного юриста «Achema» Ритиса Будрюса.

По его словам, компания составит список бастующих и предложит им вернуться к работе в течение трех дней. «За эти три дня работники имеют право прекратить забастовку и вернуться на работу. После объявления локаута, такие работники смогут вернуться на работу только с согласия компании», – сказал юрист. Он подчеркнул, что решение о локауте будет принято только после того, как будет известно, кто их работников продолжает забастовку.

На утро 15 февраля на предприятии бастовали 49 работников. Профсоюз компании объявил забастовку 8 февраля, требуя подписать коллективный договор на два года, который определял бы условия труда и темпы повышения зарплат. Руководство завода заявляет, что не будет подписывать договор.

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