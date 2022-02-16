Новости

2022.02.16 12:00

Белорус и украинец, пытавшиеся незаконно провести мигрантов, отсидят по 2,5 месяца

BNS2022.02.16 12:00
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / D. Umbraso/LRT nuotr.

Гражданин Беларуси и гражданин Украины, намеревавшиеся незаконно ввезти мигрантов в Литву, приговорены к двум месяцам и 14 суткам лишения свободы.

Как сообщила во вторник Генеральная прокуратура Литвы, такие наказания были назначены гражданам Беларуси и Украины А.Х. и А.К. каунасским окружным судом по итогам рассмотрения уголовного дела о попытке незаконного провоза людей через государственную границу.

У гражданина Беларуси конфискован автомобиль, а украинцу, который ездил на арендованном автомобиле, придется заплатить государству свыше 4 тысяч евро.

Согласно материалам дела, сотрудники Варенского пограничного отряда Службы охраны госграницы Литвы в деревне Швендубре Друскининкского самоуправления заметили и остановили два автомобиля, зарегистрированных в Польше. За рулем одного находился гражданин Украины, а другого – гражданин Беларуси.

Оба водителя признались, что ждали группу нелегальных мигрантов из Беларуси. По словам водителей, после пересечения литовско-белорусской границы они должны были перевезти мигрантов в Польшу.

Водитель-украинец сказал, что ждет троих нелегальных мигрантов, а гражданин Белоруссии сказал, что ожидает 4-5 мигрантов и что он обещал одного из них перевезти в багажнике машины. Оба подтвердили, что получат по 400 долларов в качестве денежного вознаграждения.

В ходе расследования выяснилось, что обоих водителей прислали одни и те же организаторы. И украинец, и белорус нашли в Facebook объявления, предлагающие дополнительный заработок.

Оба перевозчика признали свою вину.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Сердар Бердымухамедов в последние месяцы в публичном пространстве появляется даже чаще отца
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА 7
32 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Новый сердар Туркменистана. Почему Бердымухамедов решил передать власть сыну

7
Минск
52 мин. назад

В Беларуси засекретили имена членов УИК на референдуме по Конституции

Дом сигнаторов в Вильнюсе
58 мин. назад

«В тот день мало кто узнал, что произошло». Как Литва провозгласила независимость

Коронавирус в Литве
1 ч. назад

В Литве за сутки выявлено 9 856 случаев коронавируса, скончалось 20 человек

Здание Еврокомиссии в Брюсселе
1 ч. назад

Еврокомиссия предложила усилить общую оборону ЕС

«Achema»
2 ч. назад

Руководство литовской «Achema» планирует остановить трудовые договоры бастующих

Коронавирус
2 ч. назад

ВОЗ сообщила о резком снижении числа заражений коронавирусом

Государственная Дума Российской Федерации
2 ч. назад

В России за признание "ДНР" и "ЛНР" голосовали депутаты, которых не было в зале

Литовско-белорусская граница
3 ч. назад

На литовской границе вчера снова было спокойно

Флаг Литвы
3 ч. назад

В День восстановления государства лидеры Литвы желают единства и выражают поддержку Украине

Флаг Литвы
2022.02.16 09:04

В День восстановления государства лидеры Литвы желают единства и выражают поддержку Украине

Конфликт Украины и России
5
2022.02.15 15:24

Данил Бенатов. Украинский кризис — испытание на прочность объединенной Европы

5
Штамм коронавируса омикрон
2022.02.15 14:25

В Литве новая тенденция: число заражений COVID-19 снижается, но показатель смертности будет расти

Протест в ходе памятных мероприятий 13 января
2022.02.15 13:39

ДГБ Литвы сообщает о вероятности протестов и провокаций на мероприятиях 16 февраля

Моникa Лю
2022.02.15 13:05

Букмекеры дали прогноз, какое место займет Литва на «Евровидении-2022»

А. Анушаускас
2022.02.15 16:28

Анушаускас: никакого оптимизма по поводу объявленного РФ отвода войск у нас пока нет

Литовско-белорусская граница
2022.02.16 09:19

На литовской границе вчера снова было спокойно

В Москве проходят переговоры канцлера ФРГ Шольца и президента РФ Путина
2022.02.15 16:47

В Москве проходят переговоры канцлера ФРГ Шольца и президента РФ Путина

Российские военные учения
2022.02.15 12:31

Минобороны: Россия начинает возвращение военных с учений

Боевая машина пехоты литовской армии «Vilkas»
2022.02.16 07:40

В День восстановления государства в Вильнюсе пройдет выставка военной техники и вооружения