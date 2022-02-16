Белорус и украинец, пытавшиеся незаконно провести мигрантов, отсидят по 2,5 месяца

Гражданин Беларуси и гражданин Украины, намеревавшиеся незаконно ввезти мигрантов в Литву, приговорены к двум месяцам и 14 суткам лишения свободы.

Как сообщила во вторник Генеральная прокуратура Литвы, такие наказания были назначены гражданам Беларуси и Украины А.Х. и А.К. каунасским окружным судом по итогам рассмотрения уголовного дела о попытке незаконного провоза людей через государственную границу.

У гражданина Беларуси конфискован автомобиль, а украинцу, который ездил на арендованном автомобиле, придется заплатить государству свыше 4 тысяч евро.

Согласно материалам дела, сотрудники Варенского пограничного отряда Службы охраны госграницы Литвы в деревне Швендубре Друскининкского самоуправления заметили и остановили два автомобиля, зарегистрированных в Польше. За рулем одного находился гражданин Украины, а другого – гражданин Беларуси.

Оба водителя признались, что ждали группу нелегальных мигрантов из Беларуси. По словам водителей, после пересечения литовско-белорусской границы они должны были перевезти мигрантов в Польшу.

Водитель-украинец сказал, что ждет троих нелегальных мигрантов, а гражданин Белоруссии сказал, что ожидает 4-5 мигрантов и что он обещал одного из них перевезти в багажнике машины. Оба подтвердили, что получат по 400 долларов в качестве денежного вознаграждения.

В ходе расследования выяснилось, что обоих водителей прислали одни и те же организаторы. И украинец, и белорус нашли в Facebook объявления, предлагающие дополнительный заработок.

Оба перевозчика признали свою вину.