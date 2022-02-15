Минобороны: Россия начинает возвращение военных с учений

Министерство обороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учений в пункты постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. Военные уже приступили к погрузке. "Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", - сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. На ряде направлений, по его словам, учения продолжаются.

25 января Западный и Южный военные округа России начали проверку боеготовности на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Она подразумевала передислокацию подразделений на полигоны, в том числе отдаленные.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что манёвры проходят практически на всех флотах и во всех военных округах. В частности, они проводятся в Баренцевом, Черном, Балтийском морях, а также в Западном, Восточном, Центральном военных округах. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

С 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят российско-белорусские учения "Союзная решимость–2022". Военнослужащие отрабатывают отражение внешней агрессии против Союзного государства.

Учения проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США и их союзники по Североатлантическому союзу заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения на территорию Украины. СМИ со ссылкой на источники в разведке называли даже конкретные даты, в том числе – 16 февраля.



Накануне группа исследователей Conflict Intelligence Team опубликовала доклад, в котором утверждается, что подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в течение ближайших дней. В публикации говорится о перемещении значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Отмечается также концентрация войск на юго-западе Брянской области и в Курской области. В Белгородскую область, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, а также тяжёлые САУ "Пион", которые способны обстреливать Харьков без пересечения границы. Наблюдается также переброска сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, 6 из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов. В Беларусь и к границе с Украиной переброшена также авиация и до 60 пусковых установок "Искандер".



В Москве заявляют, что планов вторжения нет, войска находятся на учениях, а главным содержанием переговоров с Западом называют не Украину, а российские требования "гарантий безопасности". При этом и Путин и другие российские чиновники давали понять, что отказ от принятия Украины в НАТО для Москвы – один из самых принципиальных вопросов.



Радио "Свобода"