«На 58 порций цепеллинов больше». В Литве сравнили цены сейчас и 10 лет назад

Цены на товары и услуги продолжают расти. Статистики говорят, что, несмотря на рост цен, житель Литвы, получающий средний заработок, может позволить себе купить гораздо больше продуктов, чем десять лет назад.

Однако руководитель неправительственной организации Maisto bankas Симонас Гурявичюс подчеркивает, что разрыв между получателями средней зарплаты и бедными увеличился.

В Литве за год больше всего подорожало отопление - на 76,4%, твердое топливо - на 69,5%, газ – 64,9%, овощи – 33,9%, горючее – 30,5%.

Статистика констатирует, что в январе резко выросли цены на овощи – заметнее всего подорожали салат, шпинат, виноград, а также гречка, йогурт, сметана и другие молочные продукты. Газ, тепло, твердое топливо, электричество, спирт и пиво за месяц подорожали еще больше.

Тем не менее, глава отдела статистики цен Департамента статистики Виргиния Ясёнене в интервью русской службе Радио ЛРТ отмечает, что сейчас жители Литвы могут себе позволить больше, чем 10 лет назад

«Мы составили январский индекс потребительских цен и услуг и видим, что цены повысились на 2,2%. Это значит, что по сравнению с январем прошлого года цены повысились на 12,4%. Могу отметить, что влияние на рост цен оказало подорожание энергоносителей и продуктов питания.

Нам самим при оценке такой высокой инфляции было очень интересно сравнить, как мы жили 10 лет назад, поэтому мы посчитали, что можно было купить тогда и сейчас на среднюю заработную плату. Оказалось, что средняя заработная плата выросла больше чем в два раза, а цены росли меньше, поэтому исследование показало, что мы в прошлом году могли себе позволить больше, чем 10 лет назад», - говорит представитель департамента.

Еще больше кофе и цепеллинов



Кофе / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В. Ясёнене отмечает, что если посмотреть сколько стоила чашка кофе в кафе в 2012 году и в 2021, то очевидно, что в прошлом году жители Литвы могли себе позволить выпить на 113 чашек больше, чем 10 лет назад. Что касается национального литовского блюда, то в прошлом году жители Литвы могли себе позволить съесть на 58 порций цепеллинов больше, чем 10 лет назад.

«В целом, не нашлось ни одного продукта, который был бы нам менее доступен, чем раньше. Интересно и то, что цены на бензин и дизель в 2012 году были тоже выше, чем в прошлом году. Больше всего подорожал хлеб – на 16,6%, гречка - на 12%, масло - на 17,8, но всего этого мы в прошлом году могли купить больше», - констатирует В. Ясёнене.

Одновременно она отмечает, что важны не только средние показатели по стране, а то, как сейчас человек живет зависит от его доходов и выбора покупок, ведь цена на товары тоже различается.

«Индивидуальная инфляция у всех разная, ведь если у человека нет детей, то ему не так важно, насколько выросли цены на детские товары. Или если человек не пьет и не курит, то цены на эти товары не влияют на его личную инфляцию», - отмечает представитель Департамента статистики.

Руководитель неправительственной организации Maisto bankas С. Гурявичюс отмечает, что с ростом цен разрыв между наемными работниками и бедными увеличился.

«Очевидно, что заработная плата растет, но как быть с матерью-одиночкой или отцом-одиночкой, которые воспитывают двух-трех детей, как быть с одиноким пенсионером, которому давно не платят зарплату, а индексация пенсий не поспевает за ценами на отопление и продукты питания», - сказал он в интервью ЛРТ.

Тем временем экономисты быстрого замедления инфляции не обещают. «(…) Цены на энергию и газ для потребителей, а также цены на удобрения растут, так что сильного падения цен ожидать, думаю, не стоит как минимум еще на 2-3 месяца», — говорит руководитель финансового института Swedbank Юрате Цвиликене.