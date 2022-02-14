Министры G7 пообещали экономике Украины помощь, России - санкции

Министры финансов стран "Группы семи" (G7) заявили, что готовы принять срочные меры по поддержке украинской экономики, которая сталкивается с проблемами в связи с угрозой российского вооружённого вторжения.

Как говорится в заявлении министров, страны "семёрки" поддерживают не только независимость и целостность Украины, но и финансовую и экономическую стабильность этой страны. О конкретных мерах в заявлении не сказано. Министры подчёркивают, что ответом на возможную российскую агрессию станут "экономические и финансовые санкции, которые окажут существенное и немедленное воздействие" на российскую экономику.

В "Группу семи" входят США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Канада и Италия.



В связи с предполагаемой угрозой российского вторжения украинская экономика несёт потери - снижается курс гривны по отношению к доллару, отмечается отток капитала из страны.

В последние несколько суток появились сообщения об угрозе прекращения полётов многих авиакомпаний в Украину из-за возможного отказа страховых компаний страховать риски для самолётов, сданных в лизинг. Кабинет министров Украины накануне выделил около 600 миллионов долларов для специального фонда, средства из которого могут пойти на выплаты страховым и лизинговым компаниям, чтобы добиться продолжения полётов. Накануне самолёт украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс с португальского острова Мадейра в Киев, не смог попасть в воздушное пространство Украины из-за запрета владельца воздушного судна. Он совершил посадку в Кишинёве. Полёты в Украину прекратила нидерландская авиакомпания KLM. В понедельник о приостановке полётов сообщила Norwegian. Другие авиакомпании пока не заявляли о приостановке полётов.

Издание "Украинская правда" сообщает о том, что Украину в последнее время покинул ряд крупных бизнесменов. Только в воскресенье из Киева, как утверждается, вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Киев неоднократно сообщал о значительном усилении воинской группировки России на границе двух стран. Страны Запада заявляют, что Москва может готовиться к масштабной войне с Украиной. Кремль это отрицает, а перемещение войск называет своим внутренним делом.



Радио "Свобода"