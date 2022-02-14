Новости

2022.02.14 13:17

У рижской думы поднимут флаг Украины

Новая газета – Балтия2022.02.14 13:17
Флаг Украины
Флаг Украины / BNS nuotr.

14 февраля у здания Рижской думы поднимут флаг Украины в знак поддержки суверенитета и территориальной целостности. Вечером здание ратуши подсветят в цветах украинского флага.

14 февраля у здания Рижской думы поднимут флаг Украины в знак поддержки суверенитета и территориальной целостности. Вечером здание ратуши подсветят в цветах украинского флага.

«В неделю, которая может оказаться решающей для Украины и мира в Европе, мы хотим твердо и недвусмысленно показать, за что выступают столица Латвии и ее жители — за право государств и народов самим определять свою судьбу, против агрессии и угроз. Пусть наше послание будет четким: мы — вместе с Украиной и ее народом», — сказал вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс.

Поднимая украинский флаг у Рижской думы, Рига проявляет солидарность и посылает сигнал украинскому народу, а также всему миру, что Украина не одинока в своей борьбе за защиту независимости, говорится в сообщении городских властей.

Во время чемпионата мира по хоккею в Риге мэр города Мартиньш Стакис заменил белорусский государственный красно-зеленый флаг на бело-красно-белый, под которым в 2020 году белорусы выходили на протесты. После замены флага Беларуси на постаменте ЧМ мира по хоккею в Риге страны разорвали дипломатические отношения.

Глава Международной ассоциации хоккея (IIHF) Рэне Фазель потребовал вернуть государственный красно-зеленый флаг Беларуси на постамент с флагами-участницами ЧМ по хоккею в Риге. В ответ мэр Риги снял флаг ассоциации.

"Новая газета - Балтия"

# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Вильнюс
1 ч. назад

В Литве - 4,7 тыс. новых случаев коронавируса, 656 человек заразились повторно

Флаг Литвы
1 ч. назад

Вильнюс готовится к 16 февраля: где отметить

Григорий Явлинский
2 ч. назад

"Яблоко" объявило сбор подписей против войны России с Украиной

Угроза России
2 ч. назад

Опрос: более половины жителей Литвы обеспокоены действиями РФ вблизи Украины

Литовцы закупаются в Польше
3 ч. назад

Все в Польшу? Литовские магазины в приграничных городах подсчитывают убытки

Баку, Азербайджан
4 ч. назад

Русский язык в Азербайджане: кто на нем говорит, и что его ждет

Камила Валиева
5 ч. назад

CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Играх в Пекине

Владимир Жириновский
14 ч. назад

Членам ЛДПР разосланы сообщения с призывом не верить в смерть Жириновского

Киев
19 ч. назад

МИД ужесточает рекомендации: гражданам предлагают не ездить в Украину, а находящимся там – покинуть страну

Артемий Троицкий
21 ч. назад

Артемий Троицкий. Вальс страуса

Угроза России
2022.02.14 10:37

Опрос: более половины жителей Литвы обеспокоены действиями РФ вблизи Украины

Г. Науседа
2022.02.13 13:55

Науседа: Давление на Украину одновременно означает вызов Западу

Киев
2022.02.13 18:12

МИД ужесточает рекомендации: гражданам предлагают не ездить в Украину, а находящимся там – покинуть страну

Владимир Жириновский
2022.02.13 23:21

Членам ЛДПР разосланы сообщения с призывом не верить в смерть Жириновского

Артемий Троицкий
2022.02.13 15:40

Артемий Троицкий. Вальс страуса

Литовцы закупаются в Польше
2022.02.14 10:21

Все в Польшу? Литовские магазины в приграничных городах подсчитывают убытки

Баку, Азербайджан
2022.02.14 09:02

Русский язык в Азербайджане: кто на нем говорит, и что его ждет

Камила Валиева
2022.02.14 08:18

CAS разрешил Валиевой продолжить выступление на Играх в Пекине

"Северный поток-2"
2022.02.13 14:30

Вице-канцлер ФРГ предупредил о влиянии конфликта с РФ на запуск СП-2

Флаг Литвы
2022.02.14 11:53

Вильнюс готовится к 16 февраля: где отметить