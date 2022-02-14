У рижской думы поднимут флаг Украины

14 февраля у здания Рижской думы поднимут флаг Украины в знак поддержки суверенитета и территориальной целостности. Вечером здание ратуши подсветят в цветах украинского флага.

14 февраля у здания Рижской думы поднимут флаг Украины в знак поддержки суверенитета и территориальной целостности. Вечером здание ратуши подсветят в цветах украинского флага.

«В неделю, которая может оказаться решающей для Украины и мира в Европе, мы хотим твердо и недвусмысленно показать, за что выступают столица Латвии и ее жители — за право государств и народов самим определять свою судьбу, против агрессии и угроз. Пусть наше послание будет четким: мы — вместе с Украиной и ее народом», — сказал вице-мэр Риги Эдвардс Смилтенс.

Поднимая украинский флаг у Рижской думы, Рига проявляет солидарность и посылает сигнал украинскому народу, а также всему миру, что Украина не одинока в своей борьбе за защиту независимости, говорится в сообщении городских властей.

Во время чемпионата мира по хоккею в Риге мэр города Мартиньш Стакис заменил белорусский государственный красно-зеленый флаг на бело-красно-белый, под которым в 2020 году белорусы выходили на протесты. После замены флага Беларуси на постаменте ЧМ мира по хоккею в Риге страны разорвали дипломатические отношения.

Глава Международной ассоциации хоккея (IIHF) Рэне Фазель потребовал вернуть государственный красно-зеленый флаг Беларуси на постамент с флагами-участницами ЧМ по хоккею в Риге. В ответ мэр Риги снял флаг ассоциации.



"Новая газета - Балтия"