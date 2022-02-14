Опрос: более половины жителей Литвы обеспокоены действиями РФ вблизи Украины

Более половины опрошенных жителей Литвы обеспокоены военными действиями России вблизи Украины и в Беларуси, а треть не верят в вероятность серьезного военного конфликта. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу BNS компанией Vilmorus в начале февраля.

Согласно опросу, 54,3% жителей Литвы обеспокоены военными действиями России в регионе. 26,6% участников исследования считают, что данное событие напрямую повлияет на их жизнь или жизнь их близких, а 27,7% ответили, что обеспокоены, но сомневаются, что это затронет Литву или их лично.

33,6% респондентов ответили, что не испытывают беспокойства, так как не верят в серьезный военный конфликт. У 12,1% не было мнения по этому поводу.

Женщины чаще, чем мужчины (29,9% и 23,1% соответственно) полагали, что действия России повлияют на их жизнь или жизнь их близких. При этом мужчины чаще считали, что серьезного военного конфликта не будет (39,4% по сравнению с 28,1% женщин).

Лица с низким доходом (38,1% тех, чей доход не превышает 300 евро на члена семьи) также высказывали обеспокоенность тем, что действия России могут сказаться на их жизни. Больше всего не верящих в возможность военного конфлиута фиксировалось среди жителей, чей доход превышает 600 евро (37%).

Репрезентативный опрос проводился 3-8 февраля, когда Россия стянула к границе Украины более 100 тысяч военных и тяжелую технику, а также разместила свои вооруженные силы в Беларуси для совместных учений.



Малюкявичюс: эти цифры являются сигналом



Н. Малюкявичюс / I. Gelūno/BNS nuotr.

По мнению политологов, обеспокоенность общественности действиями России в регионе можно объяснить доминированием этой темы в публичном пространстве.



Нериюс Малюкявичюс, научный сотрудник Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, подчеркивает, что эти цифры являются сигналом, что людям нужно больше информации о том, как вести себя в критических ситуациях.

«Это показатель сигнализирует как нашим политикам, так и правительству, что нам нужно работать с этой обеспокоенностью, нам нужно дать людям какие-то инструменты, объяснения, чтобы уменьшить это беспокойство и (объяснить - ред.), что делать во время кризиса, как себя вести», — резюмировал Малюкявичюс.

Глава Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Маргарита Шешелгите, отметила, что «в обществе присутствует чувство незащищенности, и оно может проявляться по-разному».

Опрос проводился 3-8 февраля смешанным способом, т.е. очным и телефонным интервью. Было опрошено 1005 жителей Литвы в возрасте от 18 лет и старше. Максимальная погрешность опроса составляет 3,1%.