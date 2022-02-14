Все в Польшу? Литовские магазины в приграничных городах подсчитывают убытки

После того, как в Польше было приняло решение об отмене НДС на продовольственные товары, в Литве высказывались опасения, что что это приведет к огромным убыткам для литовских торговцев.

Но, похоже, что это не совсем так. Автобусные операторы, предлагающие поездки за покупками в Польшу, утверждают, что наплыва клиентов пока нет. Однако некоторые литовские торговцы говорят, что уже заметили уменьшение числа покупателей в магазинах, расположенных ближе к границе.

С 1 февраля в Польше действует нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, а также снижен НДС на топливо на автозаправках.

Некоторое время назад политик Йонас Ярутис, "крестьянин", на заседании фракции, в котором участие принимала и министр финансов Гинтаре Скайсте, отметил, что в Литве действует единый тариф НДС на многие продукты, в то время как в Польше на продовольственные товары действует льготный тариф.

"Сейчас, наверное, треть Литвы готова к старту, ждет 1 февраля и готовится к поездке в Польшу. Даже в самоуправлениях северной Литвы создаются группы и организуются автобусы для поездки в Польшу за покупками", - сказал Ярутис в конце января.

С января в публичной среде часто звучали мнения, что со всей Литвы организуются автобусы для поездок за покупками в Польшу и что убытки для предприятий будут огромными.

Однако опрошенные LRT.lt компании, организующие такие поездки, либо вообще отказываются комментировать ситуацию, либо признают, что интересующихся много, но реальных клиентов нет.

Продавцы также не фиксируют особенно больших потоков покупателей или снижения оборота. Некоторые из них говорят, что заметили некоторые изменения в магазинах в районах, расположенных вблизи границы, другие говорят, что пока рано судить, а третьи утверждают, что не заметили никаких изменений. Однако все они говорят, что постараются сохранить конкурентоспособность и привлечь покупателей.

Клиенты звонят, но… не едут



Литовцы закупаются в Польше / E.Blaževič/LRT nuotr.

Ирена Жимантене, директор компании Kelionių era, которая организует автобусные туры, рассказала LRT.lt, что раньше они не предлагали услугу поездки в Польшу за покупками, но люди активно начали этим интересоваться.

"Мы объявили об этом некоторое время назад, но было очень трудно собрать группы, потому что мы находимся далеко от Польши. Цена, конечно, тоже не такая, как из Вильнюса или Каунаса. Мы объявили об этом предложении, потому что были звонки. Интерес есть, но группа пока не собралась", - говорит Жимантене.

Впрочем, основной деятельностью компании является организация туристических и экскурсионных поездок, и если желающих закупиться в Польше не будет, сожалений, по словам директора, не будет.

"Сейчас все взбудоражены, интересуются, но, видимо, люди подсчитали, что оно того не стоит, - говорит Жимантене. - Наша цена по-прежнему составляет 35 евро. Я видела рекламу, в которой говорилось, что на частном транспорте это дешевле, но, видимо, эту (услугу предлагают – ред.) не компании, а частные лица. Поскольку мы являемся компанией, мы платим все налоги, поэтому у нас нет возможности снизить цену".

Владимир Зубровас, менеджер по развитию бизнеса в ATN group, рассказал LRT.lt, что он и раньше организовывал поездки за покупками в Польшу, но и тогда они не пользовались большой популярностью.

"Мы предлагали эту услугу и раньше, но на практике мы этого не делали. Вначале мы совершили одну-две поездки, но потом не набирали достаточно пассажиров, чтобы хотя бы с восемью пассажирами в субботу можно было съездить. Если пклиентов меньше, то нам нет смысла ехать", - говорит Зубров.

В приграничных магазинах – меньше покупателей



„Maxima“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По словам Эрнесты Дапкене, директора департамента коммуникаций и имиджа Maxima, изменения в налоговой политике Польши повлияют на оборот литовских торговцев, хотя и до этого снижения НДС на продукты питания в Польше был значительно ниже.

«В настоящее время мы можем оценить наиболее объективные изменения в наших ближайших к границе магазинах, где наблюдается явное снижение покупательских потоков и покупательских корзин», — говорит Э. Дапкене.

Аналогичным мнением делится и Дарюс Рилишкис, представитель розничной сети Norfa. По его словам, самые значительные изменения в потоках клиентов наблюдаются в Южной Литве. Например, в Лаздийском районе поток клиентов сократился примерно на 20 процентов.

Некоторые сети в регионах тоже уже подсчитывают убытки



Литовцы закупаются в Польше / E.Blaževič/LRT nuotr.

Арунас Тарнаускас, член Альянса AIBĖ и директор компании Gulbelė, которая управляет 64 магазинами в разных регионах Литвы, заявляет, что нынешние условия представляют угрозу для бизнеса в регионах.

«Почти 10 из 63 наших магазинов находятся на границе с Польшей. Ситуация там крайне болезненная — только за январь розничные продажи упали на 15–20%, а средняя покупательская корзина — на 10–14%. Два наших поставщика продуктов питания закрылись. Часто клиенты покупают у нас только то, чего им не хватает или что им не нравится в Польше, например, мясо, молочные продукты, хлеб», — говорит А. Тарнаускас.

Марюс Дубниковас, экономист Вильнюсского университета, прогнозирует, что в ближайшее время в Польше ожидается снижение числа покупателей.

Тадас Повилаускас, главный экономист банка SEB, придерживается противоположного мнения: снижение числа случаев заражения COVID-19 приведет к тому, что с улучшением погоды больше людей будут стараться делать покупки по более низким ценам. Оба экономиста считают, что этот вариант по-прежнему будет привлекать только людей, живущих ближе к границе, которые и раньше ездили за покупками в Польшу.