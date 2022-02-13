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2022.02.13 13:55

Науседа: Давление на Украину одновременно означает вызов Западу

ELTA2022.02.13 13:55
Г. Науседа
Г. Науседа / L. Balandžio/BNS nuotr.

В воскресенье президент Литвы Гитанас Науседа провел телефонные переговоры с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, а также лидерами Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Польши и Швеции.

Обсуждены ситуация в сфере безопасности близ украинско-российской границы, мобилизация российских войск в Беларуси, а также возможные совместные шаги стран ЕС по предотвращению агрессивных действий России против Украины.

«Давление, которое в эти дни оказывается на Украину, одновременно означает вызов Западу. Только совместными усилиями мы сможем предотвратить агрессию и сохранить надежду на мир. Украине и ее населению чрезвычайно важна поддержка международного сообщества и особенно Европейского Союза», – цитирует слова Г. Науседы президентская группа по связям с общественностью.

По словам главы государства, адекватным ответом было бы расширение партнерства ЕС-Украина и предоставление Украине более конкретной европейской перспективы. Литва готова оказать Украине всемерную помощь.

Президент подчеркнул, что беспокойство вызывает высокая концентрация российских военных сил в Беларуси. Важно, чтобы сразу после окончания нынешних военных учений эти войска были выведены.

Эти вопросы должны быть обсуждены лидерами ЕС в ближайшее время.

# Литва
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