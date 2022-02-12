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2022.02.12 20:17

Байден обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины

Радио «Cвобода»2022.02.12 20:17
Джо Байден
Джо Байден / AP nuotr.

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе обсуждалась ситуация вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на коммюнике Белого дома.

Разговор президентов начался в 19 часов 4 минуты по московскому времени и продлился час и 2 минуты. Кремль накануне заявил, что беседы потребовала американская сторона. В Белом доме говорят, что Путин хотел созвониться в понедельник, однако Байден настоял на разговоре в субботу.

Переговоры проходят на фоне беспрецедентного обострения ситуации вокруг Украины. Накануне советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что Россия готова начать вторжение на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, то есть до 20 февраля.

Руководство США рекомендовало в пятницу гражданам покинуть Украину в течение ближайших 48 часов. Аналогичные рекомендации выпустили Япония, Великобритания и ряд стран Евросоюза, Австралия, Канада, Марокко, всего 26 стран. Великобритания эвакуирует с Украины военных инструкторов, передаёт газета The Guardian. Госдепартамент США и российский МИД поручили покинуть страну части сотрудников дипломатических миссий.

В субботу состоялся разговор Путина ещё с одним президентом — лидером Франции Эммануэлем Макроном. Разговор продолжался более полутора часов. Канцелярия Макрона сообщила, что президент указал Путину на недопустимость эскалации ситуации, сообщило Agence France-Presse.

В сообщении Кремля говорится, что российский президент обсудил "провокационные спекуляции о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину". Москва подготовку к военной операции категорически отрицает.

Радио Свобода

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