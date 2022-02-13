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2022.02.13 07:05

Россия утверждает, что в ее территориальные воды зашла подлодка США, против нее применили спецсредства

BBC News
BBC News Русская служба2022.02.13 07:05
Американская атомная подводная лодка класса "Вирджиния" (архивное фото)
Американская атомная подводная лодка класса "Вирджиния" (архивное фото) / фото NURPHOTO

Министерство обороны России заявило, что военный корабль "Маршал Шапошников" применил специальные средства против американской атомной подводной лодки, которая, согласно утверждениям российского ведомства, зашла в территориальные воды страны в районе Курильских островов.

В сообщении минобороны сказано, что инцидент произошел 12 февраля в 10:40 по московскому времени во время учений около острова Уруп Курильской гряды.

Согласно данным российских военных, там была обнаружена американская подводная лодка класса "Вирджиния". Ее экипажу приказали немедленно всплыть, но подлодка требование не выполнила.

"В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!". Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано", - сказано в заявлении минобороны.

В Минобороны РФ сообщили, что после этого военные применили "соответствующие средства", но не уточнили, о каких именно средствах идет речь.

По версии министерства обороны России, после этого "американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации".

Американские военные инцидент около Курильских островов пока не комментировали.

Российское военное ведомство сообщает, что в связи с произошедшим власти вызвали в минобороны атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.

Инцидент около Курильских островов прошел на фоне резкого обострения отношений России со странами Запада из-за ситуации вокруг Украины. США и другие страны НАТО утверждают, что Москва собрала на украинских границах беспрецедентно большое число войск и готовится к вторжению. Россия настаивает, что таких планов у нее нет, однако требует от Запада "гарантий безопасности".

В субботу министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с Сергеем Шойгу. В скупом сообщении американского военного ведомства говорится, что "они обсуждали наращивание российских сил в Крыму и вокруг Украины".

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