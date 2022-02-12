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2022.02.12 17:17

Блинкен обсудил с Лавровым опасения относительно вторжения РФ в Украину

DW2022.02.12 17:17
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / AP nuotr.

Госсекретарь США предупредил Москву, что ее агрессия приведет к "решительному, масштабному и единому трансатлантическому ответу". Лавров обвинил Вашингтон в "пропагандистской кампании".

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым "острые и разделяемые" другими странами опасения, что Россия "может рассматривать возможность" начала дальнейшей военной агрессии против Украины уже в ближайшие дни. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

Блинкен дал понять, что "дипломатический путь к разрешению кризиса остается открытым", однако данный подход потребует от Москвы "деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях". При этом глава американского внешнеполитического ведомства повторил, что если Россия "пойдет по пути агрессии и продолжит вторжение в Украину, это приведет к решительному, масштабному и единому трансатлантическому ответу". Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Москва: Развернута "пропагандистская кампания"

Сергей Лавров в беседе в свою очередь высказал мнение, что "развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания" поощряет власти в Киеве "к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса".

По мнению Москвы, реакция Вашингтона и Брюсселя на позиции России по вопросу об архитектуре безопасности в Европе "игнорирует ключевые" для РФ положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских границ. Эти вопросы займут центральное место в оценке Россией "полученных от США и НАТО документов", заявили в МИД РФ. Лавров напомнил также "о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности" в евроатлантическом пространстве.

Ранее Госдепартамент США приказал выехать из американского посольства в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности. Германия также призвала своих граждан покинуть Украину на фоне опасений вторжения в страну российских войск. МИД ФРГ указал, что гражданам Германии следует взвесить, есть ли в их присутствии на территории Украины "экстренная необходимость".

Запад опасается вторжения России в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

Der Spiegel: США предупредили о скором нападении РФ на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отметил, что вторжение России в Украину может начаться "в любой момент". По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, американские спецслужбы на основе последних данных опасаются, что оно может произойти уже 16 февраля. Американская сторона предупредила об этом правительство Германии и других стран НАТО, писало издание.

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин должны 12 февраля провести телефонные переговоры.

DW

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