Украинский политолог: Люди живут ожиданием войны

Страны Запада заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной и реальной угрозе российского вторжения в эту страну. У границ с Украиной, по последним оценкам, сконцентрировано уже около 120 тысяч российских военных. По данным Госдепартамента США, Москва может начать наступление в самое ближайшее время.

А какими настроениями живут рядовые украинцы? Об этом в интервью Русской службе Радио LRT рассказал киевский политолог Николай Давидюк.

– Люди действительно готовятся к возможному вторжению России, – говорит он. – Мы понимаем, что это возможно с трех направлений: со стороны Беларуси, со стороны Азовского либо Черного моря, или со стороны границы с Россией. Многие записались в территориальную оборону, сильно растет рынок оружия.

Многие думают о том, чтобы принять врага на своей территории, и речь идет о сотнях тысяч. Даже мэры городов возглавили эти территориальные штабы обороны и два месяца ведут подготовку, даже в выходные занимаясь проведением тактических учений. Стрельбища все переполнены.

Каждую неделю проводятся социологические исследования, которые показывают, что в среднем 60 процентов готовы защищать свою страну на своей территории. Ситуация кардинально отличается от той, которая была в 2014 году, потому что осознание русской оккупации просочилась в умы населения, и если раньше думали, что Россия – это сосед, то сейчас есть четкое понимание (даже на востоке), что это враг. Поэтому люди готовы бороться за себя, за свой быт, имущество и за свою страну.

С внешнеполитической точки зрения, Киев принимает участие во множестве переговоров: к нам прилетал и Макрон, и Борис Джонсон, лидеры Турции и Голандии. Количество высоких политических гостей где-то означает, что мы ищем помощь и пытаемся защититься, а где-то это просто дипломатия, необходимая для укрепления в противостоянии с Москвой.

В свою очередь, Москва проводит учения. Международная пресса пишет о том, что они также хотят провести учения с использованием ядерного оружия. В этом заключается угроза, потому что, если они захотят во время учений совершить атаку – это был бы инструмент защиты против Запада, если он захочет помогать Украине. Но в данном случае пушки молчат, основные переговоры все же ведут дипломаты.

Есть шансы эту ситуацию решить мирно, но, тем не менее, Украина уже морально подготовилась к худшему сценарию. Войска перебрасываются и ближе к Киеву, и на восток. Очень много внутренней работы провели и по бомбоубежищам. И бизнес перестраивается: живя ожиданием войны, люди все же понимают, что мышцы войны – это деньги.

При этом люди пытаются жить, все рестораны и ночные клубы заполнены. Все демонстрируют, что в Украине бурлит жизнь и что молодое государство не собирается сдаваться.