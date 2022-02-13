Монахиня потратила в казино $835 тыс. из бюджета католической школы и получила год тюрьмы

80-летняя монахиня Мэри Маргарет Кройпер, пристрастившаяся к азартным играм, потратила в казино $835 тыс. из бюджета католической школы. Теперь она проведет в тюрьме год и один день за мошенничество и отмывание денег.

"Я согрешила, я нарушила закон, и у меня нет оправданий", - сказала Мэри во время вынесения судебного приговора в Лос-Анджелесе.

Более десяти лет Кройпер, будучи директрисой калифорнийской католической школы Сейнт-Джеймс, присваивала средства и пожертвования. Чтобы скрыть следы преступления, монахиня приказывала подчиненным переписывать или уничтожить финансовые отчеты.

Обвинение посчитало, что украденные деньги могли бы покрыть плату за обучение в школе более десяти учеников, но вместо этого ушли на поездки в казино и развлечения Кройпер и её друзей.

Схему раскрыли при проверке школы после ухода директрисы на пенсию в 2018 году.

Объявляя приговор, судья окружного суда США Отис Райт II сказал, что принял во внимание мольбы о прощении со стороны католических семей, чьи дети учились в Сейнт-Джеймс.

Помимо 366 дней за решеткой Мэри должна выплатить школе компенсацию в размере 835 339 долларов.

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