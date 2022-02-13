Новости

2022.02.13 11:10

Монахиня потратила в казино $835 тыс. из бюджета католической школы и получила год тюрьмы

BBC News
BBC News Русская служба2022.02.13 11:10
Мэри Маргарет Кройпер многие годы воровала деньги из бюджета школы, чтобы играть в казино
Мэри Маргарет Кройпер многие годы воровала деньги из бюджета школы, чтобы играть в казино / фото CBS NEWS

80-летняя монахиня Мэри Маргарет Кройпер, пристрастившаяся к азартным играм, потратила в казино $835 тыс. из бюджета католической школы. Теперь она проведет в тюрьме год и один день за мошенничество и отмывание денег.

"Я согрешила, я нарушила закон, и у меня нет оправданий", - сказала Мэри во время вынесения судебного приговора в Лос-Анджелесе.

Более десяти лет Кройпер, будучи директрисой калифорнийской католической школы Сейнт-Джеймс, присваивала средства и пожертвования. Чтобы скрыть следы преступления, монахиня приказывала подчиненным переписывать или уничтожить финансовые отчеты.

Обвинение посчитало, что украденные деньги могли бы покрыть плату за обучение в школе более десяти учеников, но вместо этого ушли на поездки в казино и развлечения Кройпер и её друзей.

Схему раскрыли при проверке школы после ухода директрисы на пенсию в 2018 году.

Объявляя приговор, судья окружного суда США Отис Райт II сказал, что принял во внимание мольбы о прощении со стороны католических семей, чьи дети учились в Сейнт-Джеймс.

Помимо 366 дней за решеткой Мэри должна выплатить школе компенсацию в размере 835 339 долларов.

Читайте также:

Испанский епископ отказался от сана, влюбившись в автора романов об эротике и чертовщине

Постхристианская страна. Почему в Великобритании не принято говорить о Боге и ходить в церковь

Священник на Дальнем Востоке получил 18 лет колонии по делу о растлении 53 мальчиков

BBC News
# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Военные учения России и Беларуси
7 мин. назад

Беларусь не дала полной информации об учениях с РФ. Страны Балтии требуют встречи в рамках ОБСЕ

Виталий Кличко
1 ч. назад

Кличко: После Украины на очереди у России будут страны Балтии

Память о Холокосте
1 ч. назад

Латвия приняла закон о компенсациях жертвам Холокоста

Европейский гуманитарный университет
1 ч. назад

На поддержание Европейского гуманитарного университета выделено 4 млн евро

Пункт тестирования на COVID-19 в Вильнюсе
1 ч. назад

В Литве – 9 030 новых случаев COVID-19 (из них 1 278 повторных), скончалось 23 человека

Вильнюсский аэропорт
1 ч. назад

С понедельника по прибытии в Литву больше не нужно изолироваться

Литовско-белорусская граница
2 ч. назад

На литовской границе вчера было спокойно

Финал конкурса «Попробуем еще раз!». Моника Лю
5
2 ч. назад

Литва решила отправить на Евровидение Монику Лю

5
Леонид Гозман
2 ч. назад

Леонид Гозман. На смерть негодяя

Андрей Зубов
2 ч. назад

Андрей Зубов. Когда ружье выстрелит?

Министерство иностранных дел
2022.02.12 13:45

МИД Литвы рекомендует отказаться от поездок в Украину без крайней необходимости

Пункт тестирования на COVID-19 в Вильнюсе
2022.02.13 10:05

В Литве – 9 030 новых случаев COVID-19 (из них 1 278 повторных), скончалось 23 человека

Финал конкурса «Попробуем еще раз!». Моника Лю
5
2022.02.13 09:25

Литва решила отправить на Евровидение Монику Лю

5
Мария Захарова
2022.02.12 14:31

Россия объявила об "оптимизации" штатов своих загранучреждений в Украине

Джо Байден
2022.02.12 20:17

Байден обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины

Вильнюсский аэропорт
2022.02.13 10:05

С понедельника по прибытии в Литву больше не нужно изолироваться

Донбасс
2022.02.13 08:05

Украинский политолог: Люди живут ожиданием войны

Виталий Кличко
2022.02.13 10:32

Кличко: После Украины на очереди у России будут страны Балтии

Американская атомная подводная лодка класса "Вирджиния" (архивное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.02.13 07:05
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Россия утверждает, что в ее территориальные воды зашла подлодка США, против нее применили спецсредства

Арвидас Анушаускас
2022.02.12 12:45

Министр: Из-за угроз в регионе ускоряется реализация проектов модернизации армии